Los mejores looks de Kate Middleton

Kate Middleton (1982) es una de las 'royals' con más estilo dentro de las casas reales europeas. Se casó con Guillermo de Inglaterra el 29 de abril de 2011, y ahora es la mujer del heredero británico. Abrimos su armario y repasamos sus mejores looks. Madre de tres hijos e icono de estilo, casi siempre va perfecta.

Durante estos años, la vida de la duquesa de Cambridge ha sido un referente en la Familia Real Británica. Ha destacado en cada una de sus apariciones por su gusto a la hora de elegir los modelos. Y es que la mujer del príncipe Guillermo (1982), pocas veces se equivoca con sus estilos. Desde el más elegante hasta el más desenfadado, Kate Middleton luce con elegancia todos sus looks.

En este sentido, uno de los modelos preferidos de la princesa es un vestido-abrigo azul con falda de vuelo, diseñado por Catherine Walker. Este fue el modelo por el que optó para asistir a un servicio en la Abadía de Westminster junto a su cuñado Harry. Además, la nuera de Carlos de Inglaterra es una amante de los complementos, en especial de los tocados y pamelas, que luce en ocasiones formales, normalmente puestas de lado para darle un estilo más sofisticado.



La duquesa también destaca por su elegancia, como demuestra cuando viste modelos de noche. Y en concreto, una de sus firmas preferidas es Issa. De esta es precisamente uno de sus mejores modelos: un vestido de noche morado de manga larga, escote en uve y drapeado en la cintura. Por otra parte, en ocasiones a la duquesa le gusta emular a algunas de las personalidades más elegantes. De hecho, otro de sus mejores looks es un vestido sesentero de Gucci, inspirado en los modelos de Jackie Kennedy, que escogió para la inauguración del nuevo ala del museo Victoria & Albert de Londres. Lo mismo ocurre con su suegra, Lady Di, a quien emula de vez en cuando. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando presentó a su primer hijo, el príncipe George. En ese momento lució un vestido azul de lunares blancos, que sin duda recordaba a la difunta madre de su marido cuando presentó a Guillermo.



Además, Kate Middleton destaca por sus looks a la hora de visitar otros países. Así, cuando acudió a la India, se fundió con su cultura y vistió un top capa bordado más falda en morado y turquesa. La mujer del príncipe Guillermo también opta en ocasiones por modelos clásicos. Como por ejemplo, uno de sus mejores looks, estilo sesentero. Se trata de un vestido de dos piezas a cuadros blancos y rojos. Con falda de tablas por la rodilla y cuerpo cropped de manga francesa.



Pero más allá de modelos elegantes, a la princesa también le gustan otros looks más desenfadados, como el estilo 'cowgirl' propio de los rodeos. Así, en su visita a Canadá vistió unos jeans y camisa estampada. Otro de los modelos más atrevidos con el que hemos visto vestido a la 'royal' es la combinación de unos pantalones de Zara, una parka, jersey de cuello redondo, y camisa con lunares marrones. Un look muy acertado al más puro estilo campestre.



También hemos visto a Kate Middleton con looks más desenfadados cuando opta por modelos más 'casuals'. En esas ocasiones, suele elegir vestidos combinados con leggins y bailarinas.



Y en verano, la duquesa escoge del armario uno de sus mejores looks, sencillo pero favorecedor. Un vestido midi en verde musgo con estampado pañuelo de la firma Sandro. Este fue el estilismo elegido para acudir al show 'Back to Nature' de la Real Sociedad Británica de Horticultura, en el Hampton Court Palace Garden Festival de Londres.