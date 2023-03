vuelve a atacar de nuevo al rey emérito Juan Carlos I . La que fuera amiga del rey publicó un pódcast donde contaba, desde su punto de vista, sus experiencias personales de acontecimientos privados y públicos que vivió junto al monarca nacional. Ahora parece que tiene un nuevo as bajo la manga y se trata de un documental.titulado ‘Juan Carlos, el fin de un rey’. En los capítulos se relatará con detalles cómo ha sido la caída del Rey emérito. La serie, producida por Sky Original, llegará a 'Sky Documentaries' y 'NOW' a finales de este año, tal y como han anunciando desde la propia cadena.El título de documental es claro y no deja nada a la imaginación sobre cómo será el contenido del formato. Sin embargo, hasta que salga a la luz, lo poco que se conoce es que será una narración dondeque a pesar de sus errores, fue fundamental en la democracia española.





‘Juan Carlos, el fin de un rey’ será presentada el próximo 16 de mayo en la próxima 76º edición del Festival de Cannes y será la propia Corinna la que acudirá a la Costa Azul para presentar el proyecto. Algo bastante sorprendente, ya que para el estreno de su pódcast no lo hizo y prefirió no dar declaraciones cuando se estrenó en Londres.