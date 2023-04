Esta semana los famosos están disfrutando de la primavera en la conocidísima Feria de abril de Sevilla. Anabel Pantoja, Carmen Lomana, Raquel Bollo o Anna Ferrer han sido algunos de los rostros conocidos que se han dejado ver por la feria luciendo sus trajes de flamenca, pero parece que no es todo color y alegría. Esta tarde 'Sálvame' barajaba una información muy crítica para la Casa Real. En concreto era Gema López la encargada de dar a conocer una noticia bastante peliaguda de Victoria Federica.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

La joven se encuentra en Sevilla para disfrutar de unos días de feria. Unos días de fiesta que parece que se han truncado por un incidente. "Está implicada una persona de la familia del rey.empezaba contando la periodista para a continuación explicar todo lo que había pasado.Según cuenta Gema López, Victoria Federica habría ido esta mañana al recinto ferial de Sevilla con su caballo yEl caballo de la joven ha pisado a una chica de 22 años provocándole un esgince. "En ese momento solo ha mirado y ha seguido de largo". Por lo visto la joven tiene amigos en común con la sobrina del rey Felipe VI y se habría puesto en contacto con ella para mandarle las fotos de las lesiones de su pie. La colaboradora de 'Sálvame' ha resaltado que Victoria Federica no ha hecho nada al respecto ni en el momento del incidente ni tras recibir el mensaje.