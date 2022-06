La ausencia de la Reina y sus hijas en la fiesta de Ingrid Alexandra Chema Clares La Reina y sus dos hijas fueron las grandes ausentes de la realeza europea en la celebración de la mayoría de edad de la hija mayor de Haakon de Noruega. Una gran ausencia muy polémica.

El aplazamiento del regreso del rey Juan Carlos Gtres El padre del Rey ha visto aplazada la vuelta a España que ya tenía preparada por "razones estrictamente privadas".

La vuelta a España del rey Juan Carlos Gtres El regreso del padre del rey Felipe VI a Sanxenxo causó un gran revuelo, abriendo un polémico debate.

Gran polémica con la foto familiar Parte de la familia del rey Juan Carlos I fue a visitarle a Abu Dabi. Sin embargo, la instantánea fue muy comentada debido a que muchos pensaban que se trataba de un montaje.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se separan Gtres Tras las fotografías del ex duque de Palma con otra mujer, la Casa Real ha anunciado la inminente separación matrimonial de la pareja.

Iñaki Urdangarin y su nueva 'amiga' Gtres El nombre de Iñaki Urdangarin ha vuelto a estar en el punto de mira después de que se le viese paseando cogido de la mano de una compañera de trabajo llamada Ainhoa Armentia. Una amistad que parece que la infanta Cristina desconocía y que ha puesto su matrimonio en la cuerda floja.

Iñaki Urdangarin en prisión El exduque de Palma fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel por su implicación en el caso 'Nóos' . Actualmente se encuentra en Vitoria junto a su madre tras haber recibido el Tercer Grado.

La infanta Cristina en los juzgados Por primera vez un miembro de la Familia Real tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados. En su caso, solo la acusación popular –el Sindicato Manos Limpias– se dirigía contra ella, para la que solicitaba 8 años de cárcel por dos delitos fiscales en grado de cooperadora. El 3 de marzo de 2016 doña Cristina tuvo que declarar ante el juez por su supuesta cooperación de dos delitos fiscales cometidos por su marido. Finalmente, fue absuelta.

Polémica visita de las infantas a su padre Gtres Las infantas acudieron a ver a su padre a los Emiratos Árabes, momento que aprovecharon para ponerse la vacuna contra el coronavirus que todavía no les correspondía en España por la edad. Un momento que suscitó una gran polémica.

La infanta Elena se separa de Jaime de Marichalar El 13 de noviembre de 2007, tras 13 años de matrimonio, la Casa Real anunció el "cese temporal de su convivencia matrimonial" con el duque de Lugo. Los motivos de su separación no han trascendido nunca. El 25 de noviembre de 2009, comenzaron los trámites de divorcio. Y finalmente, el 21 de enero de 2010 se hizo efectivo.

Froilán y Victoria Federica se saltan el confinamiento Gtres Los hermanos han estado en el punto de mira durante el estado de alarma por la pandemia, y es que parece que no dudaron en saltarse las normas en más de una ocasión.

Froilán, un mal estudiante El hijo de la infanta Elena de Borbón y de Jaime de Marichalar ha estado siempre en el punto de mira por sus polémicas, ganándose la fama de mal estudiante, y es que ha llegado a repetir segundo de la E.S.O hasta en dos ocasiones

Froilán y el día en el que se disparó en el pie Uno de los momentos más recordados de la vida de Froilán es cuando se disparó en un pie accidentalmente mientras cazaba con su padre. El suceso fue muy sonado, ya que el joven no tenía ni 14 años.

Su polémica pelea con su primo De pequeños, Froilán y su primo Pablo protagonizaron uno de los momentos más polémicos. El hijo de Jaime de Marichalar se enfadó con su primo y su reacción fue darle un cabezazo y atacarle esgrimiendo un pincho moruno.

Froilán y sus desplantes a la prensa Otro de los icónicos momentos de Froilán fue cuando en 2010 hizo una peineta con su mano a los periodistas que lo estaban fotografiando. Unos años después, en 2013, Froilán se mostró impaciente durante un posado en Miravent, mientras los periodistas sacaban fotos. Tanto se cansó el joven, que preguntó enfadado: "¿Cuántas fotos lleváis ya?", y su madre tuvo que intervenir para regañarle.

La patada de Froilán a su prima Ocurrió durante la boda de los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, el 22 de mayo de 2004. El pequeño, que en ese momento tenía seis años, propinó una patada a su prima, Victoria López Quesada.

El cambio físico de la reina Letizia Uno de los aspectos más comentados de la Casa Real ha sido el gran cambio físico que ha experimentado la reina Letizia desde que se casó con Felipe VI.

El 'rifirrafe' de la reina Letizia y doña Sofía que se hizo viral La Reina y doña Sofía protagonizaron un vídeo que se hizo viral rápidamente. En él, se podía ver cómo la mujer de Felipe VI no dejaba que la reina emérita se hiciese una foto con sus nietas, teniendo un gesto muy feo con ella. Una tensa situación a la que se vio obligado a intervenir Felipe VI.

Doña Letizia manda callar al entonces príncipe Felipe Uno de los momentos más comentados fue cuando la ahora Reina decidió mandar a callar a don Felipe VI durante el anuncio de su compromiso. "Déjame hablar", le indicó provocando la risa de los asistentes.

Exilio del rey Juan Carlos Gtres Don Juan Carlos tuvo que verse obligado a exiliarse a Abu Dabi después de haber estado envuelto en una serie de problemas fiscales que obligaron al rey Felipe VI a tomar medidas drásticas como renunciar a la herencia de su padre y quitarle su su asignación oficial.

La 'amiga' de don Juan Carlos Agencias Don Juan Carlos y la empresaria alemana Corinna Larsen fueron pareja desde 2004. Su nombre salió a la luz cuando él se cayó cazando elefantes con ella en Botsuana, en 2012. Ella asegura que el emérito le dio 65 millones de euros “por amor”. Ahora, mantiene una dura batalla contra él, asegurando que le espiaban.

El rey Juan Carlos y su famoso '¿por qué no te callas?' Agencias El 10 de noviembre de 2007, ante las descalificaciones del presidente Hugo Chávez al ex presidente español José María Aznar, el Monarca explotó y soltó su archiconocida frase “¿Por qué no te callas?”. Fue en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en Santiago de Chile. Un gesto “campechano”, como se le suele definir a él, que dio para chistes y hasta sirvió de título a programas de televisión.

Sus disculpas tras cazar elefantes Agencias El golpe de gracia al Jefe del Estado se lo atestó él mismo. En abril de 2012, con el país en plena crisis económica, se cayó durante una polémica cacería de elefantes en Botsuana; le acompañaba su “amiga entrañable” Corinna Larsen. Pidió perdón desde el hospital madrileño donde le operaron de la cadera derecha. “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”, fue su mítico discurso.

