La monarquía en Grecia no atravesaba su mejor momento de la mano de Pablo I, aunque las tensiones políticas los pequeños no las notaban en casa. La situación se agravó cuando, al morir éste (días antes de su boda con Anne-Marie), Constantino asumió el trono en 1964. Con sólo 24 años, el joven estaba lleno de ideas políticas que no encajaban con su papel, y una parte de los militares dieron un golpe de Estado en 1967 tras varias de sus polémicas decisiones.