Virginia Giuffre fue una de las mujeres que se atrevió a dar el paso para denunciar a Jeffrey Epstein por un supuesto delito de abuso sexual cuando aún eran menores de edad. Este no fue el único paso, ya que la víctima también decidió presentar una denuncia directa contra Andrés de Inglaterra, el hijo de la reina Isabel II. La presunta víctima ya había señalado al príncipe Andrés como supuesto agresor sexual, pero no fue hasta ese momento cuando quiso sentarle frente al juez para que diese cuentas sobre lo que presuntamente hizo.

La joven le denunció en el tribunal federal de Nueva York por una agresión sexual bajo la Ley de Víctimas Infantiles, donde trató de demostrar que el príncipe puso sus manos sobre ella cuando era menor, aunque él negó rotundamente las acusaciones en numerosas ocasiones. Ahora, ambos parecen haber llegado a un acuerdo extrajudicial con el que dan por zanjada dicha demanda.

Gtres

Según algunos medios de comunicación británicos la cantidad que el príncipe deberá pagarle es confidencial, aunque el diario 'The Daily Telegraph' ya ha adelantado que podrían suponer más de 14 millones de euros. Además, uno de los datos que más han llamado la atención es que la reina Isabel II se encargaría de poner parte de ese dinero, al igual que ya hizo financiando la batalla judicial de su hijo.

De esta forma, parece que con este acuerdo el príncipe Andrés evitará ir a juicio. Además, una de las cláusulas impuestas niega a ambos la posibilidad de poder discutir o hablar de los puntos de este acuerdo en público. De esta forma, el hijo de la Reina tendrá que darle a Virginia la parte acordada. Además, se compromete a donar una parte sustancial a la organización fundada por la demandante, llamada 'Victims Refuse Silence', que ayuda a supervivientes de abuso sexual a contar su historia.



Agencias

"Estoy responsabilizando al príncipe Andrés por lo que me hizo. Hace veinte años, la riqueza, el poder, la posición y las conexiones del príncipe Andrés le permitieron abusar de una niña asustada y vulnerable sin nadie que la protegiera. Ya es hora de que rinda cuentas", decía de manera pública Virginia contra el príncipe para la BBC. "Los poderosos y ricos no están exentos de ser considerados responsables de sus acciones. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo, sino recuperar la vida al hablar y exigir justicia".

Virginia Giuffre pedía contra el príncipe Andrés una indemnización por daños y perjuicios que ahora parece haber conseguido. Lo cierto es que esta demanda ya ha tenido graves consecuencias para el hijo de la reina Isabel II, al que le han retirado todos sus títulos. Ahora, parece que con este acuerdo da por zanjada esta batalla judicial.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io