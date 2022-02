Hace dos décadas que Mary de Dinamarca se incorporó a la Casa Real danesa casándose con el heredero al trono, Federico. Una boda por todo lo alto que selló un giro de 180º en su vida cambiando por completo desde quién era hasta cómo sería su relación con los demás a partir de ese momento. Ahora, con motivo de su 50 cumpleaños ha querido abrirse concediendo una entrevista al periódico danés, Jyllands-Posten, y que todo el mundo pueda ver, como ella misma enfatiza, que "nadie es perfecto. Ni siquiera una princesa".

A lo largo del texto, la princesa heredera habla de los detalles de su día a día y destaca, sobre todo, su valor comprometido pues siempre ha asegurado que tiene un fuerte sentido de la justicia que le hace ser una activista en varias luchas. "Sí, soy muy privilegiada, soy plenamente consciente de eso. Pero no veo contradicción en ser privilegiada y comprometida. Lo más importante es cómo involucrarse y por qué", ha destacado.

Desde 2007 la princesa cuenta con una fundación que lleva su nombre y que se dedica a cuatro grandes áreas en las que se ha convertido toda una luchadora: bullying, bienestar, violencia doméstica y soledad.

Gtres

Esta conversación llega apenas días después de que concediera una entrevista en el 'Financial Times' donde habló también de las causas que apoya, como la lucha del colectivo LGTBIQ+. "Creo fundamentalmente que todos tenemos derecho a ser quienes somos, independientemente de nuestra identidad de género u orientación sexual. Dinamarca es una voz fuerte en este tema y quería prestar mi voz a la causa".

Al respecto del futuro de sus hijos, Mary de Dinamarca aseguró que “esperamos que crezcan y se conviertan en personas fuertes e independientes, que tengan el coraje de seguir sus aspiraciones. Es importante que sepan quiénes son, que estén orgullosos de quiénes son y de la familia a la que pertenecen, y de lo que esa familia representa para los daneses".

