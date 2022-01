Getty Images Mary de Dinamarca cumple 50 años este 5 de febrero, una edad a la que llega convertida en el miembro de la familia real más popular de Dinamarca. Dicen de ella que es brillante, solidaria, natural, elegante y madre entregada. A golpe de saber estar, empatía y compromiso, la mujer del príncipe Federico ha visto como su trabajo era recompensando cuando la monarca Margarita la nombraba reina regente en un gesto histórico. Te puede interesar la vida de Máxima de Holanda, que también ha cumplido 50 años. Lo cierto es que Mary Donaldson ha conseguido pasar a la historia pasó tras convertirse en la primera mujer de origen australiano en entrar a formar parte de una Familia Real europea. Un gran acontecimiento que se hizo oficial después de que se diese el 'sí, quiero' con el príncipe heredero de Dinamarca el 14 de mayo de 2004. Desde entonces, Federico y ella han demostrado estar muy unidos y juntos han tenido cuatro hijos: Christian, que nació el 15 de octubre del 2005; Isabella, que llegó el 21 de abril del 2007; y los mellizos de la familia, Vicent y Josephine que nacieron el 8 de enero del 2011. Descubre las polémicas de la Familia Real española. La mujer del príncipe de Dinamarca ha destacado siempre por su lado más solidario. De hecho, la princesa decidió crear la 'Fundación Mary' con el propósito de que todo el mundo tiene derecho a tener un lugar en la vida. Además, ha llegado a convertirse en la presidenta de la 'World Wildlife Fund', dejando claro que está muy concienciada con la naturaleza y el mundo que nos rodea. En cuanto a sus 'looks', Mary de Dinamarca siempre se ha decantado por un estilo discreto y 'low cost', demostrando que no le gusta derrochar en estos temas. Sin embargo, a lo largo de este tiempo también le hemos podido ver lucir ropa de grandes marcas como Chanel, Prada o Hugo Boss. Te contamos todos los detalles de la vida de Kate Middleton, que también suele sorprender siempre con sus 'looks'. Ahora, Mary de Dinamarca ha compartido unas bonitas instantáneas en las que aparece junto a su marido para celebrar que cumple 50 años. Un acontecimiento muy especial que estará marcado por los diferentes eventos que hay organizados para celebrarlo. Con motivo de su aniversario, hacemos un repaso por su vida, desde su niñez hasta su consolidación como una de las royals europeas más relevantes. Ver galería 41 Fotos Instagram 1 de 41 Un retrato muy especial Mary de Dinamarca cumple el 5 de febrero 50 años. Un momento muy especial que ha comenzado a celebrar por adelantado compartiendo un bonito posado en el que aparece junto a su esposo. Una publicación muy especial con la que han desvelado los diferentes planes que hay organizados por la semana de su cumpleaños. Sin duda, unas espectaculares fotografías realizadas por el fotógrafo Hasse Nielsen con las que ha aclarado que debido al coronavirus realizará una celebración íntima. Gtres 2 de 41 La confirmación de Christian de Dinamarca El hijo mayor de Federico y Mary de Dinamarca tuvo que recibir este sagrado sacramento un año después de lo previsto debido a la pandemia mundial. 3 de 41 Mary Donaldson sopla 49 velas Desde que se dio a conocer su noviazgo con el príncipe Federico, el 14 de febrero de 2002, Mary Donaldson es el miembro de la familia real más popular de Dinamarca, por encima incluso de su suegra, la reina Margarita. Este 5 de febrero la bella princesa danesa cumple 49 años, siendo una mujer muy querida por su pueblo, completamente integrada en la cultura y la vida de Dinamarca -ella es australiana- y como una de las mujeres más elegantes del mundo.

4 de 41 La más popular de la familia real danesa Durante todos estos años en los que entró a formar parte de la realeza, hace ya más de 16 años de su boda, Mary ha cumplido todas las expectativas con nota alta. Tiene carisma, personalidad y una gran capacidad de trabajo.

Patrick van Katwijk Getty Images 5 de 41 Reina regente por deseo de su suegra El 2 de octubre de 2019, la reina Margarita de Dinamarca tomaba una decisión histórica que cambia el destino de su nuera. La monarca nombraba a Mary reina regente para que la mujer de su hijo Federico pudiera sustiturla en su labor institucional en caso necesario. Un gesto que demuestra cómo la australiana se ha ganado el cariño y la confianza absoluta de la monarca. Instagram Casa Real Dinamarca 6 de 41 Orgullosa de su familia A sus 49 años, Mary es madre de cuatro hijos, Christian, Isabella, Josephine y Vincent, con quienes posaba así de feliz durante el verano de 2020. La australiana y Federico han formado una gran familia juntos de la que están muy orgullosos.

7 de 41 La pequeña de cuatro hermanos La futura reina de los daneses, en una imagen de niña, en brazos de su madre, Henrietta Clark Donaldson, que falleció en 1999 de un infarto.

Mary Elisabeth nació el 5 de febrero de 1972 en Tasmania (Australia). Es la menor de cuatro hermanos: Jane, Patricia y John. 8 de 41 Su padre, viudo, se volvió a casar con Susan Elizabeth Donaldson Tras quedarse viudo, el padre de la futura reina, John Dalgleish Donaldson, se casó con Susan Elizabeth, su segunda mujer. El padre de Mary es catedrático de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Tasmania. Su primera boda, con Henrietta, la madre de la princesa, se celebró en 1963, en Edimburgo (Escocia), de donde ambos procedían. Al año siguiente emigraron a Australia. En 2001, John se casó con Susan Moody, pseudónimo de la

escritora británica Susan Elizabeth Donaldson (nacida Horwood), divorciada y autora de novelas de misterio. La relación de Mary con la mujer de su padre es excelente. “Es mi amiga”, ha dicho la princesa. 9 de 41 Amante del deporte y la música Amante del deporte, al igual que su marido, el príncipe Federico, en esta imagen la vemos jugando al golf. En los estudios destacó en ciencias, matemáticas e inglés. Sus actividades extra-escolares se centraron en los deportes y la música. Aprendió piano, flauta y clarinete mientras cursaba educación primaria en los colegios de Sandy Bay Infants School (1975-1977) y en Waimea Heights Primary School entre 1978 y 1982. 10 de 41 De joven estuvo volcada en los deportes y los estudios En Taroona, su escuela de educación secundaria, fue capitana del equipo de hockey y miembro destacado de los equipos de natación e hípica. En el instituto Hobart Matriculation, jugó al baloncesto. En 1994 se graduó en Derecho y Comercio por la Universidad de Tasmania. Terminó su etapa estudiantil con un máster en publicidad. 11 de 41 Un largo noviazgo Mary y Federico de Dinarmaca se conocieron el 16 de septiembre de 2000, durante los JJ.OO. de Sydney. El suyo fue un noviazgo largo, pues la reina Margarita, conociendo las veleidades sentimentales de su heredero, no quiso dar el visto bueno a la australiana hasta comprobar que realmente estaban enamorados y que la pareja podía funcionar. 12 de 41 Conoció al príncipe Federico en Sydney Existen dos versiones de cómo se conoció la pareja. Según una hermana de la princesa, Mary iba con unas amigas cuando coincidió en un local con varios príncipes europeos que habían viajado a Sydney con motivo de los JJ.OO. de 2000. Se acercó al por entonces príncipe Felipe, que le pareció un hombre frío. Él le presentó a Federico. La otra versión es de Beatriz Tarnwski, amiga de Mary. Cuenta que había quedado con Bruno Gómez-Acebo en el hotel Regent de Sydney y que le pidió a Mary y otra amiga que le acompañaran. El hijo de doña Pilar de Borbón estaba con un grupo de príncipes, entre ellos, Federico. “Empezamos a hablar –dijo Mary- y no paramos”. Las conversaciones siguieron por teléfono. La factura de la casa real subió un 20%. Federico viajó cinco veces a Australia para estar con ella, antes de que Mary se trasladara a París en 2001. En la imagen con modelo de Julie Fagerholt. 13 de 41 Dejó su trabajo por amor Mary posa en su despacho oficial. Desde que se licenció y hasta que se casó, trabajó en distintas empresas de marketing y publicidad, en Melbourne, Sydney, Edimburgo y Copenhague. Algunas fueron: DDB Needham, Mojo Partners, Love Branding y Microsofts Bussines Solutiones. Estando en Love Branding, en Sydney, dijo a sus compañeros: “He conocido a un chico muy interesante. Es príncipe”. 14 de 41 Un amor en la distancia En 2004, lucía por primera vez las joyas de la corona de Dinamarca. Ni ella misma creía que podría llegar hasta ahí. “Nuestro noviazgo no fue un flechazo. La distancia geográfica y el estatus de Federico hacían incierta nuestra relación, incluso cuando en 2002 fijé mi residencia en Copenhague”, ha señalado ella. 15 de 41 La cena anterior a su boda En 2004, llegando a la cena de gala con motivo de su boda. “Saludar es fácil, como si fueras a poner una bombilla en una lámpara”, confesó Mary en unas declaraciones previas a su enlace. 16 de 41 Una boda de cuento Federico y Mary se casaron el 14 de mayo de 2004 en la iglesia de Nuestra Señora, en la catedral de Copenhague. El novio vistió traje de gala de la Armada Real, diseñado por Espen Hoyer. Lo estrenó con motivo del 25 aniversario de la subida al trono de su madre y lo lució también en el enlace de su hermano Joaquín con Alejandra Manley. 17 de 41 El velo de su boda perteneció a la reina Ingrid El vestido de la princesa estaba hecho en raso, color marfil, con manga francesa, escote redondo, larga cola y forrado en seda de organza; iba firmado por Uffer Frank. Se utilizaron 8 metros de encaje y 24 de satén. El velo perteneció a la reina Ingrid, abuela de Federico, y la diadema a la corona danesa. Los pendientes de platino, diamantes y perlas de los mares del sur se encargaron especialmente para el enlace. 18 de 41 Foto familiar Los recién casados con sus padres. A la derecha, la reina Margarita y su marido, Enrique de Monpezat; a la izquierda, Susan y Johh Donaldson, que vestía "kilt" en recuerdo de su origen escocés. 19 de 41 Cercana, dulce y cariñosa Ella se ha definido como una persona abierta y curiosa a quien sus padres le han inculcado valores como la honestidad y la integridad. La opinión que los daneses tienen de su princesa es que es cercana, dulce, cariñosa, natural, maternal y con una gran capacidad de trabajo. 20 de 41 Visita al Museo del Tranvía En su visita al Museo del Tranvía de Jystrup (Dinamarca), se fotografió en un vehículo que procede de Melbourne (Australia), donde residió y trabajó. En esta ciudad conoció a su primer novio, Brent Annells. Ahí estaba cuando le avisaron de que su madre había muerto. 21 de 41 Ejemplo de elegancia Kark Lagerfeld ha puesto a Mary como ejemplo del bien vestir y Tommy Hilfiger dice que su elegancia es digna de una princesa. Vanity Fair le destaca como una de las mujeres mejor vestidas del mundo. La princesa, que recicla muchos de sus modelos, suele llevar ropa de los diseñadores daneses para dar a conocer la moda de su país. Aquí la vemos durante la visita que realizó al Salón Internacional de la Moda de Copenhague. 22 de 41 Su primera reverencia fue a su suegra, la reina Margarita Aprendió protocolo y danés durante su noviazgo en Copenhague. “Federico me enseñó a hacer la reverencia una tarde, después de decirme: mamá viene mañana a tomar el té”, ha señalado la princesa. En la imagen, en 2008, en la apertura del Parlamento. 23 de 41 Luciendo tipo En Porto Cervo, durante las vacaciones de 2009. Mary, que ya tenía dos hijos, luce una espléndida figura. De joven era más rellenita. 24 de 41 Con las Fuerzas Armadas “Me tomo la vida como viene y hago frente a los problemas cuando se presentan. Encontrar mi camino es la única manera de no estresarme”, ha dicho la princesa. En la imagen, vestida de camuflaje, en 2009, en un encuentro con las Fuerzas Armadas. 25 de 41 Participó en una competición de natación Los periódicos daneses han destacado que su princesa es una mujer encantadora, inteligente y la primera en dar ejemplo en todos los ámbitos humanitarios y sociales. En la imagen, participando en la competición de la Unión de Natación Danesa celebrada en 2012. 26 de 41 Madre ante todo Vistiendo el traje típico de Mozambique durante una visita oficial a aquel país. “Aunque a veces mi trabajo me obliga a viajar soy una madre al 100 por 100”, ha señalado. 27 de 41 Un ejemplo de ayuda humanitaria Desde 2007 es presidenta de la Fundación Mary. Sus patrocinios están relacionados con la cultura, la moda, la investigación y la ciencia, la salud, el deporte y la ayuda humanitaria. En la imagen, durante una visita a un campamento de refugiados jordanos en Zaatari. 28 de 41 Sin importarle el riesgo Tanto ella como su marido son unos apasionados de todo tipo de deportes. En la imagen, haciendo escalada en unas maniobras con el ejército danés. 29 de 41 El rostro de la felicidad Mary posa en un acto celebrado en Copenhague para el que vistió un modelo en terciopelo burdeos. Su sonrisa es complemento de una de sus máximas: “El amor sin reservas y la felicidad van juntos” . Y como la cara es el espejo del alma, ella no puede negar que vive ese momento. 30 de 41 En EE.UU. visitó a Chelsea Clinton Con Chelsea Clinton, en un viaje que realizó en 2014 a Estados Unidos. Siguiente Felipe VI, una vida en imágenes Publicidad - Sigue leyendo debajo

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io