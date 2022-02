La vida de Carolina de Mónaco en imágenes

Repasamos los momentos más importantes de la vida de Charlene de Mónaco

La salud de la Princesa Charlene es una de las principales preocupaciones que tiene ahora mismo su marido, Alberto de Mónaco. Hace tan solo unos días se cumplía un año desde que la exnadadora olímpica se retiró de la vida pública. Después de meses de exilio voluntario en su país natal, Charlene dejaba Sudáfrica para volver al Principado. Sin embargo, desde su vuelta a Europa el pasado mes de noviembre se encuentra ingresada en un exclusivo centro para recuperarse "de un estado de profunda fatiga general". Durante sus seis meses de estancia en su país natal, la mujer del príncipe Alberto contrajo una grave infección de oídos, garganta y nariz que derivó en varias operaciones y le hizo prolongar su estancia en Sudáfrica durante más de seis meses.

Cada cierto tiempo, el hijo de Rainiero da un parte de salud de su mujer, ya sea a través de comunicados oficiales o en entrevistas en diversos medios de comunicación. Esta vez ha sido en Mónaco- Matin donde el soberano ha dado la última hora sobre la evolución de Charlene. Alberto se ha mostrado muy tranquilo y se ha apresurado a predecir un pronto regreso de su mujer al Principado. "La princesa Charlene está mucho mejor y espero que regrese al Principado muy pronto", ha afirmado el monarca.

Estas declaraciones del Príncipe Alberto se producen justo después de su estancia en Pekín, donde acudió junto a sus hijos, los Príncipes Jacques y Gabriella como Jefe de Estado y miembro del Comité Olímpico Internacional con motivo de los Juegos de Invierno. Un evento al que seguro que le hubiese hecho especial ilusión asistir a la Princesa, muy vinculada al deporte.

