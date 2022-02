Europa tiene todos sus ojos puestos en un solo punto de su continente: Ucrania. Después de que el país sufriera una gran ofensiva aérea en la madrugada del jueves al viernes con el lanzamiento de varios bombardeos en objetivos militares y civiles, las tropas rusas se encuentran este sábado en terreno ucranio, habiendo entrado ya en la capital, Kiev. Una incursión que ha está siendo sancionada económicamente por la Unión Europea, EE. UU. y Reino Unido a través de paquetes de medidas sancionadoras que se siguen acumulando ante la insistencia de Vladimir Putin.



A lo largo de estas jornadas, han sido muchas las Casas Reales y Gobiernos que han condenado contundentemente esta acción que ya ha dejado centenares de fallecidos y miles de desplazados. A estas condenas se han sumado en las últimas horas también los duques de Sussex, Harry y Meghan, quienes, a pesar de haber salido de la Casa real británica, siguen teniendo una voz autorizada para responder a este tipo de actuaciones. Lo han hecho a través de un escueto mensaje de apoyo emitido en un comunicado público.

Trabajadores retiran un misil de las calles de Kiev (Ucrania) Gtres/AP Photo/Efrem Lukatsky

"El duque y la duquesa de Sussex y todos nosotros en Archewell nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania en contra de esta violación del derecho internacional y humanitario, y animamos a la comunidad mundial y a sus líderes a hacer lo mismo", se puede leer en su breve mensaje de apoyo. Un mensaje en el que han tenido un recuerdo a todos los ciudadanos que se han tenido que resguardar en los refugios improvisados o abandonar el terreno en busca de una seguridad en los países fronterizos. Según fuentes oficiales, habría habido ya entre 50.000 y 100.000 desplazados que han comenzado a pedir asilo.

