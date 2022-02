En Inglaterra han saltado todas las alarmas. La salud de la Reina Isabel II se ha convertido en un tema de debate y preocupación después de conocer que la monarca ha dado positivo en un test rutinario de coronavirus y presenta síntomas leves. Después de haber cumplido 95 años, la soberana se encontrará aislada en los días que permanezca positivo, aunque esperan que la escasa sintomatología que presenta la deja continuar con las tareas más burocráticas en el Castillo de Windsor. Un positivo que ha llegado después de que la monarca llevara a cabo una apretada agenda con motivo de las celebraciones de su aniversario en el trono.

Fuentes del Palacio de Buckingham han confirmado a la prensa británica, que la Reina se encuentra bien con síntomas muy similares al de un resfriado. En el tiempo en el que esté confinada tendrá que cancelar sus actos de agenda, algo que ya hizo recientemente por otro problema de salud. Mientras, recibirá atención médica personalizada en el propio Castillo a través de sus médicos personales que serán los encargados de darle las pautas a seguir durante el tiempo en el que permanezca aislada.

Gtres

Aunque no se ha confirmado, la Reina Isabel II tendría la pauta completa de vacunación lo que ayudaría a que pasara el COVID de forma más leve. No obstante, su frágil salud es el motivo por el que esta noticia ha hecho saltar las alarmas. “Como pueden ver, no me puedo mover”, aseguraba a la prensa la monarca durante la visita del nuevo secretario de Defensa, el general de división Eldon Millar, señalando su pierna izquierda con una enorme sonrisa y un excelente aspecto.

