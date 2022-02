Los duques de Sussex han vuelto a aparecer en un evento público, el primero de este 2022. La pareja ha acudido a la gala de entrega de los premios Naacp Image Awards (Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color), un galardón que se entrega para reconocer el papel del activismo para la igualdad de las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Una faceta en la que la asociación que presiden ha tenido un determinante papel en los últimos años.

Gracias precisamente a su fundación, Archewell, el príncipe Harry y Meghan Markle han recibido uno de los premios más destacados de la gala, el Premio del Presidente, en reconocimiento a sus logros y servicio público. Una gala que se ha celebrado en California, donde actualmente reside la pareja desde que salieran de la Familia Real británica hace ya dos años, lo que ha hecho que ambos pudieran acudir sin problemas a la celebración, aunque sin pasar por el photocall previo por donde han desfilado grandes personajes como Zendaya, Daniele Kaluuya, Bianca Lawson o Meagan Good.

Agarrados del brazo, la pareja subió al escenario entre aplausos cuando su nombre sonó entre los galardonados. Así recogieron el premio que Meghan agradeció destacando sentirse orgullosa de llevar a cabo esta labor junto a su marido. En su discurso recordó que la muerte de George Floyd, producida meses después de su mudanza a California, fue lo que les impulsó a comprometerse con esta causa e "iluminar a aquellos que están promoviendo la justicia racial y el progreso". En cuanto al papel de estos galardones, la duquesa aseguró que es un orgullo seguir la senda "restableciendo las protecciones electorales federales en nuestro país y cumpliendo con el trabajo de los gigantes de los derechos civiles".

Además de por este galardón, la pareja se mantendrá unida a la gala de los NAACP debido a la creación de una categoría ad hoc con su fundación: NAACP-Archewell Digital Civil Rights Award. En ella se reconocerá la nueva generación de líderes que crean un cambio para la intersección de la justicia social y la tecnología, trabajando para promover los derechos civiles y humanos, que ya ha tenido una primera ganadora: Safiya Noble, profesora de Estudios de Género y Estudios Afroamericanos en la Universidad de California en Los Ángeles, y autora del libro 'Algoritmos de opresión: cómo los motores de búsqueda refuerzan el racismo'.

