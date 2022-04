El apasionado beso de Meghan Markle y el príncipe Harry en la ceremonia inaugural de los Juegos Invictus

El príncipe Harry y Meghan Markle han vuelto al viejo continente dos años después de su polémica. Y lo han hecho por un motivo de peso, asistir a los Juegos Invictus. Rodeados del equipo de grabación de Netflix que prepara un documental sobre su vida y en medio de una gran expectación en su primera aparición pública en suelo europeo tras haber comenzado una nueva vida en Los Ángeles, los duques de Sussex volaban desde Estados Unidos hasta Europa. Antes de aterrizar en los Países Bajos han hecho una visita sorpresa a la reina Isabel II.

Durante las jornadas previas a la ceremonia inaugural de los Juegos Invictus, los duques de Sussex se han mostrado de lo más cómplices y espontáneos. Aunque, sin duda el colofón ha llegado este sábado por la noche donde han derrochado pasión. Meghan Markle y el príncipe Harry se han besado en público tras el emotivo discurso de la actriz. Un gesto que demuestra lo enamorado que están y que no les importan gritar a los cuatro vientos su amor.

"No puedo quererlo y respetarlo más y sé que muchos de vosotros sentís lo mismo porque es vuestro compañero veterano", han sido una de las palabras de la protagonista de 'Suits' dedicaba a su marido. Tras estas palabras pedía a su increíble marido, el príncipe Harry" subir al escenario. Fue en ese momento, en el que, con un gesto totalmente espontánea, Meghan Markle y el príncipe Harry se fundían en un beso de película.



Después, el nieto de Isabel II dedicaba unas palabras a todos los presentes, en las que también tuvo cabida una mención a sus hijos, el pequeño Archie de dos años y la pequeña Lilibet Diana de 11 meses.

Sobre su hijo mayor, el duque de Sussex ha asegurado que quiere ser a veces astronauta, a veces piloto de helicóptero, como su padre. Mientras tanto, Meghan desde la grada no podía contener las lágrimas. También tenía palabras para su hija pequeña de la que decía no se puede sentir más orgulloso.

