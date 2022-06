Jorge, Carlota y Luis de Inglaterra ha sido los grandes protagonistas -con permiso de Isabel II, que ha estado ausente debido a su estado de salud- del 'Trooping the Colour', el desfile de los regimientos del Ejército británico que se realiza cada año en Londres para celebrar el cumpleaños oficial del monarca del Reino Unido. No es la primera vez que lLos hijos de los duques de Cambridge participan en este acto -que ha vuelto después de ser cancelado durante los últimos dos años por la pandemia- pero sí la primera vez que se han llegado al acto subidos en un carruaje. Los pequeños, que estaban acompañados por su madre y la duquesa de Cornualles, saludaban a todas las personas que se habían trasladado a ls inmediaciones del Palacio para seguir el desfile.



Getty Images

Jorge de Inglaterra, que el 22 de julio cumple 9 años, vestía traje de chaqueta, mientras que su hermano pequeño Luis, que cumplió 4 años el pasado 23 de abril, llevaba un traje de marinero que nos ha hecho retrocecer casi cuatro décadas. Se trata de la misma camisa que llevó su padre en el desfile Trooping The Colour de 1985, cuando el príncipe Guillermo estaba a punto de cumplir los tres años.

Guillermo de Inglaterra, en 1985, con la camisa de marinero que ha llevado este 2 de junio, 37 años después, su hijo Luis. Getty Images

Mientras que su hermana Carlota de Inglaterra, que nació el 2 de mayo de 2015, llevaba un vestido azul de corte romántico con mangas semitransparentes y volantito en el bajo, escote redondo y lazo a un lado. Como detalle la pequeña lleva en su pelo un lazo a juego con su vestido.

Getty Images

A pesar de ir en la misma carroza que su madre, Carlota ha estado en todo momento muy pendiente de su hermano pequeño. La pequeña arropaba a Luis pero también ha querido imponerle su criterio, cosa que no ha conseguido. La hija de los duques de Cambridge apartó la mano de su hermano para que este dejase de saludar, cosa que hizo unos segundos para luego seguir devolviendo saludos.

También ha sido llamativo cuando los tres bisnietos de la reina Isabel II han agachado la cabeza, en señal de respeto, al pasar por delante de la guardia militar, siguiendo las indicaciones de su madre.

