Ingrid Alexandra de Noruega, la heredera amante del deporte

La princesa Ingrid Alexandra no va a olvidar este 16 de junio en su vida. Hoy se celebra su mayoría de edad y familiares, amigos, gobernantes y personas muy afines a la monarquía han podido disfrutar de una cena que el Gobierno del país ha ofrecido como regalo a la nieta de los Reyes en la nueva biblioteca Deichman Bjørvika de Oslo.

Para su gran día, la princesa ha escogido un vestido blanco de ensueño acompañado con un recogido. Concretamente se trata de un vestido de fiesta de la firma Monique Lhuillier. Su diseño es de escote princesa, torso tipo corset con detalle de pequeños lunares dorados brillantes tiene un precio de 2.657 euros, aunque se encuentra a la venta por poco más de 1.500 en algunas tiendas online de moda de lujo. Para ir un poco más recatada, la princesa se cubría el pecho con una bonita capa semitransparente y completó el look con unos salones Christian Louboutin.

Gtres

Junto a ella han estado sus padres, Haakon y Mette-Marit de Noruega; sus dos hermanos, Sverre Magnus y Marius Borg, así como sus abuelos, los reyes Harald y Sonia. Entre los miembros de la Familia Real también se han dejado ver la princesa Astrid así como a Marta Luisa y Durek Verret, con el que hace solo unos días anunciaba su compromiso. Este sería el primer acto al que el chamán americano acude junto a la realeza.



Gtres

Gtres

Se ha podido conocer que en el interior la cena se ha compuesto de mesas redondas con arreglos florales. La princesa ha compartido mesa con su abuelo y otros jóvenes como la cantante Marie Ulven Ringheim, conocida como Girl in Red. La velada ha estado amenizada por una actuación musical en el escenario habilitado, donde se han colocado dos imágenes de libros en tamaño XL. La princesa habrá soñado muchas veces con este gran día y, por fin, podrá disfrutarlo como se merece después de esperar varios meses por la pandemia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io