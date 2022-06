El día oficial de la Princesa View this post on Instagram A post shared by Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus) La princesa ha hecho el gran debut en sociedad y con este motivo ha estrenado nuevas fotografías oficiales con un look con gran significado. La nieta de Harald ha escogido una discreta tiara de más de 120 años de historia destacando que se trata de princesa por nacimiento, ya que se trata de un regalo del príncipe Carlos de Suecia a su mujer, la princesa Ingeborg. Como elección de vestuario, Ingrid Alexandra ha sido fiel a su estilo sobrio utilizando un vestido azul marino con corpiño ajustado y mangas de tirante ancho. En él se han engarzado sus galones como heredera y segunda en la línea de sucesión. "Con motivo del día oficial de la princesa Ingrid Alexandra, se han tomado nuevas fotos oficiales. La princesa se celebra esta noche con una cena de gala en Palacio", puede leerse como pie de foto.

Fiesta por su 18 cumpleaños Gtres Para celebrar su mayoría de edad, la heredera celebró una cena de gala para la que decidió lucir un vestido de fiesta confeccionado con seda, algodón y poliéster de la firma Monique Lhuillier. Un diseño con escote princesa tipo corset por la parte del torso y con una falda de vuelo con lunares brillantes dorados. Para completar su 'look' decidió llevar unos salones Christian Louboutin que ya ha lucido su madre y una especie de chal con el que tapaba sus hombros.

En el armario de mamá Getty Images Para los actos por su 18 cumpleaños, Ingrid Alexandra de Noruega ha optado por estilismos reciclados de su madre. En la imagen, con un vestido que Mette-Marit llevó en 2017.

Working-girl Getty Images Con motivo de su 18 cumpleaños, Ingrid Alexandra visitó el Storting (Parlamento noruego) para conocer el funcionamiento de la Asamblea Nacional, la oficina del Primer Ministro y el Tribunal Supremo. Para la ocasión optó por un conjutno de chaqueta y pantalón, que combinó con salones negros y clutch marrón.

Vestido camisero Gtres En julio de 2021, para asistir a una misa homenaje por el décimo aniversario del atentado en Utoya, en el que murieron 77 personas, Ingrid Alexandra optó por un sobrio vestido negro de corte camisero y jaretas en el cierre, de la firma Bill Blass.

La firma francesa favorita de Letizia Getty Images En la felicitación navideña de 2021-2022, Ingrid Alexandra posó con sus padres y su hemano. Para la ocasión, optó por un 'Little Black Dress' de la firma francesa Maje (una de las favoritas de Letizia). Se trata de un modelo de corte evasé confeccionado en raso y con acabado plisado, de manga larga Lo más llamativo del vestido es el encaje de la zona del pecho.

Shorts y camiseta de Lola Gtres Durante sus vacaciones, vimos a la Princesa con shorts blancos y una camiseta de Lola Bunny, el famoso personaje de los Looney Tunes.

Con deportivas y falda bailarina Rune Hellestad Getty Images En septiembre de 2019, la joven acompañó a su abuela, Sonia de Noruega, en la inauguración de unas esculturas en un parque de Oslo y allí le dio su toque a un conjunto con falda de tul y deportivas blancas. No era la primera vez que lucía esta combinación 'sneakers' y falda.

Con el traje típico Handout Getty Images El día de su Confirmación, el 31 de agosto de 2019, la hija mayor de Haakon y Mette-Marit lució el 'bunad', el traje regional noruego típico de la región de Aust-Telemark.

El mismo vestido que Kate Middleton View this post on Instagram A post shared by SELF-PORTRAIT (@mrselfportrait) El día de su confirmación, Ingrid Alejandra llevó el vestido típico de Noruega, que posteriormente cambió por este precioso vestido blanco de la firma Self Portrait, de la colección Primavera-Verano 2017, que ya han llevado otras royals como Kate Middleton o famosas como Paris Hilton.

En bikini Gtres En el verano de 2019, la hija de Haakon y Mette-Marit disfrutó de unas vacaciones en Ibiza y allí pudimos verla con un bikini de escote palabra de honor en color blanco.

Vacaciones con estilo Gtres También en la isla balear, pudimos comprobar que a la joven princesa le gusta ir a la playa con caftanes.

Su combinación favorita Gtres Ingrid Alexandra apuesta por la comodidad y, aunque luzca vestidos, le gusta combinarlos con deportivas blancas. Sus favoritas son estas de Superga, todo un clásido.

Bien abrigada Andreas Fadum A la hija de Haakon y Mette-Marit de Noruega le gustan los looks informales, que crea combinando jeans con botines, abrigos y gorros.



Vestido y zapatillas Gtres La Princesa, en la imagen acompañada por su hermano pequeño, Sverre Magnus, eligió este vestido blanco y negro de encaje y largo midi de Maje, que combinó con zapatillas Superga (sus favoritas) para asistir a los actos del 50º aniversario de boda de sus abuelos, los reyes Harald y Sonia de Noruega.

Con gafas de sol Gtres La nieta del rey Harald de Noruega siempre ha tenido mucha personalidad y lo ha demostrado con sus poses y sus complementos como estas gafas de sol.



Su lado más artístico Gtres Para conmemorar su 10 cumpleaños, Ingrid Alexandra protagonizó una bonita sesión de fotos con un vestido largo en color blanco y un manojo de globos.

A juego con papá Gtres Al igual que su padre, Haakon de Noruega, la princesa es una gran aficionada a los deportes de invierno y aquí ambos lucían en uniforme de su país en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Un flequillo rebelde Gtres Durante sus primeros años de vida, la hija de Haakon y Mette-Marit lució un flequillo que le daba un aspecto dulce. De pequeña era bastante tímida y solía quedarse en un segundo plano en los actos públicos.

En su primer cumpleaños Gtres Ingrid Alexandra nació el 21 de enero de 2004 en el hospital Rikshospitalet de Oslo, Noruega, y ocupa el segundo puesto en la sucesión al trono después de su padre, el príncipe Haakon. Era un bebé pelón y sus padres compartieron esta imagen para celebrar sus primeros 365 días de vida.

