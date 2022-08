Rania de Jordania está pletórica, y es que ella junto a su marido el rey Abdalá II de Jordania, han comunicado la mejor de las noticias. Su primogénito, el Príncipe Hussein se ha comprometido con su futura esposa, Rajwa Al Saif. La reina ha publicado en sus redes sociales unas fotos muy sencillas pero a la vez emotivas donde cuenta lo orgullosa y feliz que está por el compromiso. "¡No pensé que fuera posible tener tanta alegría en mi corazón! Felicitaciones a mi primogénito, el Príncipe Hussein, y a su hermosa futura esposa, Rajwa", escribía

Su cuenta de Instagram es seguida por casi siete millones de personas y son muchos los comentarios que está recibiendo por esta feliz noticia. En las imágenes se puede ver a la pareja posando solos primero y en fotografías posteriores, con los monarcas. De paso, también hemos podido admirar el gran anillo que ya luce la novia en su dedo.

El 2023 está lleno de bodas para la familia real de Jordania, y es que hace un mes también Rania de Jordania anunciaba el compromiso de la princesa Imán, su hija mayor. La princesa Imán y Jameel Alexander Thermiotis, su futuro esposo, se comprometían a principios del mes de julio ante la presencia de los reyes, los hermanos de la novia y la familia del novio. A pesar de haber dos bodas en la familia, aún se desconoce las fechas de estas.

El príncipe Hussein de Jordania también es bastante activo por sus redes sociales, de hecho se le considero todo un influencer. En sus perfiles comparte su gusto por los deportes, los rincones más bellos de su país, sus actos benéficos y humanitarios siguiendo los pasos de su madre; o su amor incondicional por su familia.