Este miércoles 6 de junio es un día muy importante para Rania y Abdalá de Jordania, y es que su hija mayor, la princesa Imán de Jordania se ha comprometido con su novio Jameel Alexander Thermiotis. El compromiso tuvo lugar este pasado martes ante la presencia de los reyes, así como de los hermanos de la novia, Hussein, Hashem y Salma, y miembros de la familia Thermiotis. Los protagonistas están de lo más felices por este gran paso, aunque desconocíamos que la joven de 25 años estuviera saliendo con alguien.

De momento no han trascendido los detalles del real enlace pero a medida que vayan pasando las semanas se conocerán algunas pistas sobre dónde va a ser la ceremonia, la fecha o el lugar de la celebración. Seguro que la princesa nos sorprenderá con los preparativos elegidos y con su vestido de novia, ya que ha heredado la elegancia de su madre, la reina de Jordania.

Esta noticia sentará a la familia como agua de mayo después de que la reina Rania perdiese a su progenitor. El doctor Faisal Al-Yasin perdía la vida a sus 88 años dejando a su hija desolada pues la deja huérfana en varios sentidos al haber sido uno de lo principales pilares de la vida de la esposa del rey Abdalá. "Mi querido padre, que en paz descanses", escribía la consorte en sus redes sociales. Seguro que para evadirse de este mal momento que está pasando, su majestad ayudará a su hija a preparar todo para que sea una boda con muchísimo glamour.

Del novio no se conoce nada. La corte hachemita no ha proporcionado ningún detalle sobre la vida de Jameel Thermiotis, y en internet no hay ni rastro de él. Estaremos atentos por si van surgiendo más informaciones sobre esta boda, y en concreto sobre cómo es el futuro novio de la princesa.

