Camila Parker Bowles ha tenido un papel protagonista en la ceremonia de proclamación de su marido como Rey. Si en el primer discurso televisado de Carlos III, desde el Palacio de Buckingham y vestido de riguroso luto tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, el nuevo monarca restaltó la figura de su mujer. "Es un tiempo de cambio para mi familia y cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa Camila. En reconocimiento a su leal servicio público desde nuestro matrimonio hace 17 años, ella se convierte en mi reina consorte. Sé que aportará a las exigencias de su nuevo cargo la firme devoción al deber en la que he llegado a confiar tanto", dijo.

En la lectura, antes de firmar el acta de proclamación, también se ha dirigido a ella. "Sé que tendré el afecto y la lealtad de los ciudadanos de los que seré soberano y que estaré guiado por el consejo de sus parlamentos electos. Ante todo esto me alenta el apoyo constante de mi querida esposa", ha afirmado el nuevo monarca.

El pasado febrero, Isabel II dejó por escrito en una carta dirigida a todas las naciones de la Commonwealth, su deseo acerca de la esposa de su hijo fuese conocida como "reina consorte mientras continúa con su leal servicio".

El pasado 9 de septiembre en su primer discurso televisado, Carlos III también comunicó que a asume las nuevas responsabilidad del cargo y que debido a esto ya no le será posible "dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que me importan tanto". Carlos III se comprometió a defender sus valores "al igual que la Reina misma lo hizo con una devoción tan inquebrantable, ahora yo también me comprometo solemnemente durante todo el tiempo restante que Dios me conceda". Y terminó sus discurso dirigiéndose a su madre: "A mi querida mamá, ahora que comienzas tu último gran viaje para unirte a mi querido y difunto papá, solo quiero decir esto: gracias. Gracias por su amor y devoción a nuestra familia ya la familia de naciones a las que han servido tan diligentemente todos estos años. Que los vuelos de los Ángeles te canten para tu descanso."