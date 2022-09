Guillermo de Inglaterra ya ejerce como Príncipe de Gales. El 9 de septiembre, en su primer discurso televisado como monarca, Carlos III otorgaba a su hijo mayor y a su nuera Kate, este título que él ejercía desde 1958. "Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que he asumido durante más de cinco décadas. Me enorgullezco en otorgar ese título de Príncipe de Gales, que para mí ha sido un privilegio, a mi hijo Guillermo", aseguró el nuevo monarca. Un día después, la ceremonia de proclamación de su padre ha sido el primer acto oficial en el que Guillermo ha asumido su papel de Príncipe y heredero.

El hijo de Carlos III y la fallecida Diana de Gales llegaba a la sala del Palacio de St. James donde ha tenido lugar la ceremonia cabizbajo y emocionado tras la reciente muerte de su abuela, la reina Isabel II. La ahora reina consorte Camila ha sido una de las primeras en firmar el acta de proclamación de su esposo. En ella se menciona que el príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge pasa a llamarse ahora Carlos III. Y a continuación ha sido el turno de Guillermo, que vestía chaqué, como manda el protocolo de este acto.



Getty Images

La próxima aparición pública de Guillermo de Inglaterra será previsiblemente el próximo 12 de septiembre. El cuerpo de su abuela será trasladado del Salón del Trono del palacio de Holyrood -donde llegará el domingo 11- hasta hasta la catedral de St. Giles, donde se celebrará un servicio religioso. Allí los hijos de Isabel II, y quizá otros miembros de la familia real, protagonizarán la llamada 'vigilia de la princesa' alrededor del féretro.