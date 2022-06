El 21 de junio, el hijo mayor del príncipe Carlos y la princesa Diana, Guillermo cumple 40 velas. El duque de Cambridge es uno de los miembros más queridos de la familia real británica y ha sabido llevar una vida dentro de lo 'normal', en parte gracias a la influencia de su mujer, Kate Middleton. Y a pesar del importante papel que ejerce como duque de Cambridge y futuro rey británico (es el segundo en la línea de sucesión a la corona), intenta inculcar esta 'normalidad' a sus hijos, tal y como hizo con él y con el príncipe Harry su madre, Diana de Gales. Descubre todos los detalles del árbol genealógico de la Familia Real británica. Una madre a la que estaba muy unido y cuya muerte cuando él solo tenía 15 años le cambió la vida para siempre. Guillermo, igual que su hermano, sufrió profundamente la pérdida de su madre el 31 de agosto de 1997. Este traumático suceso le marcó para siempre, aunque con el tiempo reunió fuerzas para continuar sus estudios y sus labores como futuro heredero a la corona. En este sentido, el duque de Cambridge siempre fue un buen estudiante y en 2005 se matriculó en la carrera de Historia del Arte en la universidad escocesa de Santi Andrews, si bien más tarde se cambió a Geografía. Precisamente en esa universidad conoció a la que más tarde sería su esposa, Kate Middleton, con quien comenzó una bonita amistad que acabó en noviazgo. Si bien en 2007 terminaron la relación debido a la presión a la que estaba sometida, el amor triunfó y en 2010 hicieron oficial su compromiso. Analizamos los 50 mejores 'looks' de Kate Middleton. La feliz pareja contrajo matrimonio en 2011 en la Abadía de Westminster y Kate pasó a formar parte de la familia real británica. Dos años después, el 22 de julio de 2013, los duques dieron la bienvenida a su primer hijo, el príncipe Jorge Alejandro Luis. La familia continuó en aumento con el nacimiento de su segunda y única hija, la princesa Carlota Elisabeth Diana, el 2 de mayo de 2015. Una niña que además homenajeaba con su nombre a su fallecida abuela. Finalmente, tres años más tarde, el 23 de abril de 2018, el príncipe Guillermo y Kate Middleton se convirtieron en padres de familia numerosa con la llegada de su tercer y último hijo, Luis Arturo Carlos. El príncipe Guillermo ha estado muy unido a su hermano Harry, aunque desde su matrimonio con Meghan Markle ambos han llevado vidas cada vez más distanciadas. Todos los detalles de la vida del príncipe Harry en imágenes. A lo largo de su vida, ambos hermanos han rendido numerosos homenajes a su madre Diana de Gales, a la que perdieron cuando todavía eran muy pequeños pero a la que siguen teniendo muy presente en su día a día. Así ha cambiado la vida de la Familia Real británica tras la muerte de Diana.



Ver galería 58 Fotos Instagram 1 de 58 Celebra el día del padre con una foto inédita El príncipe Guillermo está muy unido a sus hijos, algo que ha dejado claro con la instantánea que ha compartido por el Día del Padre y en la que aparece de lo más natural y divertido junto a ellos. Instagram 2 de 58 Sorprende vendiendo periódicos en Londres El hijo de Carlos de Inglaterra se caracteriza por ser muy cercano a los ciudadanos. Hace poco tiempo sorprendió reapareciendo vendiendo periódicos. Getty Images 3 de 58 Jubileo de Platino de la reina Isabel II El príncipe Guillermo estuvo en todo momento al lado de su abuela durante su Jubileo de Platino, donde sus hijos se convirtieron en los grandes protagonistas de las celebraciones. Sebastian Frej/MB Media Getty Images 4 de 58 Disfruta de las carreras de Ascot junto a su mujer Los duques de Cambridge derrocharon glamour en Ascot, donde ambos disfrutaron viendo las carreras mientras hacían gala de la gran complicidad que hay entre ellos. Getty Images 5 de 58 Sus dotes con la cocina El príncipe Guillermo vivió un auténtico momento 'tierra trágame' durante su visita a Gales, donde demostró sus pésimos dotes culinarios, aunque siempre sacando a relucir su sentido del humor. Gtres 6 de 58 Homenaje a su madre Los príncipes dejaron a un lado sus diferencias para inaugurar juntos la estatua de bronce en su honor en los jardines de Kensington. 7 de 58 La muerte de su abuelo El pasado 9 de abril de 2021 la familia real británica vivió un duro golpe con la muerte del duque Felipe de Edimburgo, abuelo del príncipe Guillermo. Como futuro heredero y nieto, el príncipe estuvo en primera línea en el entierro, junto a su padre, hermano y abuela. 8 de 58 Distanciamiento con su hermano La decisión del príncipe Harry de abandonar la Casa Real y alejare de Reino Unido con su mujer y sus hijos, lo ha distanciado de su hermano, el príncipe Guillermo. Y es que a este último no le han hecho nada de gracia las críticas públicas de los duques de Sussex hacia la familia real británica. Gtres 9 de 58 Gran aficcionado al fútbol En esta imagen se le puede ver como nunca antes se le había visto disfrutando del decisivo partido entre el Aston Villa, el equipo de sus amores, y el Derby County. 10 de 58 Como Harry Potter Igual que el mago más famoso, el príncipe Guillermo tiene una cicatriz en la frente, consecuencia de un golpe que le dio un compañero de forma accidental mientras jugaba al golf con tan solo 8 años. El incidente terminó en fractura leve de cráneo y cirugía.



11 de 58 Su sueño: ser piloto. Guillermo ha cursado estudios militares y ha hecho prácticas en la Real Academia de Sandhurst. Esta fotografía fue tomada durante una de sus prácticas, en un simulador de vuelo en 2007. Un año después, hizo el curso de piloto de la RAF, con base en Gales. De no haber nacido príncipe, a Guillermo le hubiera gustado ser piloto. 12 de 58 Amante de los deportes Guillermo practica natación, baloncesto, tiro al plato, rugby, hockey, golf, fútbol... En la imagen, el príncipe jugando un partido de polo. No es extraño verlo en el palco de su equipo de fútbol favorito, el Birmingham Aston Villa. 13 de 58 Concienciado con el medio ambiente Además de sus labores sociales, tanto Guillermo como su esposa Kate están muy volcados con la protección del medio ambiente, e intentan inculcarle esos valores a los más pequeños. 14 de 58 Un hombre de familia "No podría hacer mi trabajo sin la estabilidad de la familia. La estabilidad en el hogar es importante para mí. Quiero criar a mis hijos en un mundo seguro, estable y feliz y eso es muy importante para los dos como padres", confiesa el Príncipe antes de ser padre por tercera vez. Kate y sus tres retoños son lo más importante para el Príncipe Guillermo, que quizá algún día se convierta en el Rey de los británicos. 15 de 58 Estampa navideña Durante las pasadas fiestas, los Duques y sus hijos posaron así de sonrientes en una bonita imagen que utilizaron para felicitar la Navidad. Alejados del verde del jardín de Clarence House, la familia al completo posó en el jardín de su nueva casa ,Anmer Hall, donde los tonos otoñales fueron la tónica dominante.

@misaharriman 16 de 58 Nacimiento de su sobrina Lilibet Diana nació el 4 de junio de 2021. Casi seis meses pasaron hasta que los duques de Sussex se decidieron a compartir la primera imagen de su hija. Fue en un posado familiar para felicitar la Navidad a sus familiares y amigos. Todo sobre la vida de Lilibet en imágenes. 17 de 58 Los apodos del príncipe Guillermo El príncipe también es conocido en casa como Wills, William Wales (su mote como miembro de la RAF, que también le llamaban Billy The Fish) y Wombat (cuando era un bebé). Además, en la intimidad Kate lo llama 'babe'. 18 de 58 Dando consejos a los futuros papás El príncipe se reunión con padres primerizos o futuros en el grupo Future Dads. Allí habló sobre las dificultades que tuvo para cambiar pañales y esas eternas "noches de insomnio" después del nacimiento de sus hijos.Aseguró que lo más difícil es lo frágiles que eran los bebés recién nacidos, diciendo: "Sientes que si los mueves demasiado se van a romper". 19 de 58 Un agente secreto Guillermo se encuentra muy a gusto ejerciendo funciones como heredero de la Corona británica (después de su padre el príncipe Carlos), duque de Cambridge y oficial del ejército británico; sin embargo, parece que no era suficiente para el nieto de la Reina Isabel II y ha tomado un nuevo y sorprendente camino. En los últimos meses ha desarrollado una nueva carrera militar para prepararse para trabajar para el servicio británico pero en esta ocasión lejos del ejército: en el MI5, el servicio secreto de Inglaterra. 20 de 58 Nacimiento de su sobrino Guillermo de Inglaterra se convirtió en tío el día que nació el hijo de Harry y Meghan. El pequeño Archie llegó al mundo el 6 de mayo; sin embargo, sus tíos, los Duques de Cambridge, le conocieron 8 días después de su nacimiento. Y es que los recientes papás pidieron intimidad para los primeros días. 21 de 58 Padrino de su hermano Igual que hizo Enrique el día de su boda, Guillermo acompañó a su hermano pequeño hasta el altar el día de su enlace con Meghan Markle, el pasado 19 de mayo. Mientras esperaban la llegada de la radiante novia, compartieron confidencias y risas demostrando su magnífica relación. 22 de 58 Complicidad con su hijo mayor Todos lo conocemos como el príncipe Guillermo o el Duque de Cambridge, ¿verdad? Pero no es de extrañar que en casa le llamen de otra forma... No sabemos cómo lo llamará Kate Middleton, lo que sí sabemos es cómo lo hace su pequeño, el príncipe Jorge. Podríamos pensar que simplemente "papá" o "papi" (dad, daddy), lo cierto es que nada de eso. El pequeño tiene una original y tierna forma de llamar a su padre, y la encargada de desvelarlo fue la propia Duquesa, que durante un acto en el que hablaba con los medios de comunicación confesó que "Guillermo estaba jugando al fútbol con los niños y uno de ellos dijo, creo que fue George, "¿Jugarás mañana al fútbol, Pops?'", revelaba una de las periodistas allí presentes. 23 de 58 Primer cumpleaños de Luis Para celebrar su primer cumpleaños, el palacio de Kensington compartió unas imágenes del pequeño de los duques de Cambridge: tres fotos de Luis Arturo Carlos, que fue el nombre con el que el pequeño fue bautizado, que fueron tomadas días antes por su madre. 24 de 58 Bautizo de Luis El pasado 9 de julio el hijo pequeño de Kate Middleton y Guilllermo de Inglaterra, Luis de Cambridge, fue bautizado en un emotivo evento en el que el tercer hijo de los duques de Cambridge conquistó a todos con su sonrisa. El acto, que reunió a toda la familia, a excepción de la reina Isabel II que no pudo asistir, nos regaló estampas muy emotivas como esta de la familia de los Duques de Cambridge al completo. 25 de 58 En nombre de su abuela, la Reina El 18 de enero de 2010, el príncipe pronuncia un discurso en la Corte Suprema de Nueva Zelanda, en Wellington. Hizo el viaje en representación de su abuela, la reina Isabel II. Desde que terminara sus estudios de Geografía en la Universidad de St. Andrews, su labor institucional fue mayor cada día. Es presidente de varias asociaciones de carácter humanitario y académico. 26 de 58 Fan de Cindy Crawford Con 13 años, Guillermo estaba enamorado de Cindy Crawford. El amor que le profesaba a la supermodelo era tal que la princesa Diana organizó un encuentro con ella en Kensington Palace. 27 de 58 Salvando vidas El príncipe estuvo trabajando en el equipo de salvament entre 2015 y 2017. Una experiencia que le ha marcado para siempre, sobre todo cuando las víctimas eran niños. 28 de 58 En segundo plano Desde que nacieron sus retoños, tanto Guillermo como Kate han perdido el protagonismo en las reuniones familiares. Como por ejemplo, durante la celebración del último 'Trooping the colour', un desfile militar en el que, además, se celebra el cumpleaños de la reina Isabel, los pequeños acapararon todas las miradas. Sobre todo Luis, ya que era su primera vez. 29 de 58 Segundo en la línea de sucesión El hijo mayor de Diana de Gales es el segundo en la línea de sucesión a la corona británica, por detrás de su padre, el príncipe Carlos. Sin embargo, mucho se ha especulado sobre si al morir la reina Isabel II ,será el príncipe Guillermo quien acceda al trono en lugar de su padre, debido a la avanzada edad de este último. 30 de 58 Una familia perfecta En imágenes como esta, vemos que Guillermo y Kate han formado una bonita y numerosa familia que disfruta junta.



En la imagen, los tres hijos de los duques de Cambridge, Jorge, Carlota y Luis, disfrutando del jardín de ensueño que su madre, Kate Middleton, ha diseñado para la Chelsea Flower Show.

Siguiente Destapamos a Kate Middleton en su 40 cumpleaños Publicidad - Sigue leyendo debajo

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io