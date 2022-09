Un guardia real ha caído desplomado mientras custodiaba el féretro de la reina Isabel II en Westminster. En la tarde del pasado 14 de septiembre, los restos mortales de la soberana fueron trasladados desde Buckingham, donde habían sido velados por sus seres queridos como Harry y Meghan, hacia el palacio de Westminster en un cortejo fúnebre donde la familia real británica estaba encabezada por el rey Carlos III y sus tres hermanos Ana, Andrés y Eduardo y sus nietos varones. El ataúd fue instalado en el Westminster Hall donde, tras unirse al cortejo las mujeres de la familia como Camila, reina consorte, o la princesa de Gales, se ofició una ceremonia religiosa. Kate y Meghan rindieron homenaje a la reina fallecida luciendo joyas que Isabel II les había regalado.

Después del oficio religioso se abrió al público la capilla ardiente de Isabel II para que miles de personas que han hecho cola durante horas, de más de ocho kilómetros, pudieran presentar sus respetos a la que fue su reina. Durante la vigilia, el féretro de la reina está custodiado por 10 guardias de diferentes secciones de la guardia real y, a pesar de que estos cambian de turno cada 20 minutos, uno de ellos sufrió un espectacular desmayo y cayó desplomado.

#Viral | Un guardia real se desmayó en pleno podio mientras se realizaba la vigilia junto al ataúd de la reina Isabel II, en el Palacio de Westminster, reportó Daily Mail. Video cortesía https://t.co/sfmb0DomAv pic.twitter.com/ViDWkd8eoZ — VPItv (@VPITV) September 15, 2022

En el vídeo superior se puede ver cómo el guardia, vestido de luto, comienza a tambalearse y acaba cayendo de boca contra el suelo. Sus compañeros de guardia no pueden ayudarle ya que, por protocolo, no pueden abandonar su lugar y, aunque el guardia que estaba a su lado intenta sostenerle sin moverse de su sitio, no lo consigue y, cuando cae desplomado, son los guardias auxiliares los que acudieron a socorrerle.

Tras el percance, la retransmisión en directo de la capilla ardiente fue interrumpida hasta que se pudo atender al guardia y luego continuó con normalidad. Son muchas horas de espera, de pie, y es normal que ocurran este tipo de percances que ya se ha hecho viral.