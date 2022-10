La discreción en la Familia Real Británica ha quedado en un segundo plano. Después de la muerte de Isabel II, la familia parece que se va a abrir a la televisión siendo Mike Tindall, el marido de Zara Philips el que ha abierto la veda anunciando que será parte del casting de uno de los realities más destacados de Reino Unido, según ha confirmado The Sun: 'I'm a Celebrity... Get me out of here!' ('¡Soy una celebridad... sácame de aquí!', en español).

El ex jugador de rugby de 43 años se va a unir al elenco de este reality de supervivencia que arrancará el próximo mes de noviembre en la jungla australiana, según la prensa británica. Este será el primer miembro de la realeza británica que participará en un reality show en horario de máxima audiencia.

Mike Tindall y Zara Phillips en el funeral de Isabel II Gtres

Aunque este no ha sido el primer nombre que se ha confirmado pues ya hay artistas como Boy George, el cómico Seann Walsh y el DJ Chris Moyles que también participarán en la competición. Sobre su presencia, una fuente reveló a The Sun que "seguramente será discreto, pero su sola presencia significa que esta serie será absolutamente imprescindible". No obstante, desde la dirección del reality se ha declarado que "cualquier nombre sugerido para I'm A Celebrity... ¡Sácame de aquí! son solo especulaciones. Anunciaremos oficialmente nuestra alineación para la nueva serie más cerca de su transmisión".

Tindall es uno de los miembros de la familia real que más participación ha tenido en los medios a lo largo de su vida y es que, no solo no es la primera vez que participa en un reality, sino que también ha contestado a una reciente entrevista para hablar de cómo la Familia Real ha vivido la muerte de la Reina Isabel II: "Ha sido triste, emotivo pero feliz. De alguna manera increíble. Ver a la familia acercarse tanto de la noche a la mañana. Nunca lo predices. Una señora de 96 años, sabes que va a pasar pero nunca estás lista para cuando suceda", aseguraba en un episodio especial de su podcast The Good, The Bad and The Rugby.

“Viendo lo que Zara tuvo que pasar, obviamente amaba a la Reina más que todo lo demás. Su conexión con los caballos, tenían un vínculo real en torno a eso. Es como si el mundo hubiera perdido a su abuela de alguna manera", expresaba. "También me arrepiento mucho de no haberle preguntado tantas cosas más... Tener nerviosismo cuando te sientas allí y tienes el asiento de la suerte de estar sentado junto a ella".