La familia real británica revela la hora y la causa de la muerte de la reina Isabel II. La madre del rey Carlos III falleció el pasado 8 de septiembre en el castillo de Balmoral a los 96 años y el Reino Unido vivió dos semanas de luto oficial durante las que que ofició un funeral de estado al que acudieron personalidades de todo el mundo como los reyes Felipe y Letizia que compartieron banco con don Juan Carlos y doña Sofía. Poco a poco, se van conociendo detalles del fallecimiento de la suegra de Camila, la reina consorte.

Los restos mortales de la reina Isabel II descansan, desde el pasado 19 de septiembre, en el castillo de Windsor y la esposa de Felipe de Edimburgo pidió ser enterrada con sus joyas favoritas: su anillo de boda y unos pendientes de perlas. Desde el pasado 29 de septiembre, se puede visitar la tumba de Isabel II que descansa junto a su marido y sus padres. Además, ya hemos conocido los primeros datos de su herencia. 21 días después de su muerte, el palacio de Buckingham hizo pública el certificado oficial de defunción de la reina Isabel II.

Gtres

Según el acta de defunción de la reina Isabel II, que fue registrada en la localidad de Aberdeenshire el 16 de septiembre, ocho días después de su muerte, y revela que la monarca, de 96 años, murió debido a su 'edad avanzada'. Esta es la fórmula que suele emplearse en el Reino Unido cuando el fallecido lo hace con más de 80 años y su salud se ha visto deteriorada con el paso de los años.

El documento también revela que fue su hija, la princesa Ana, la encargada de comunicar el fallecimiento de su madre y que la hora de la muerte fue a las 15.10 horas del 8 de septiembre aunque no fue hasta casi tres horas y media después cuando Buckingham lo comunicó oficialmente.