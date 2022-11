La familia gran ducal luxemburguesa vivirá un 2023 cargado de grandes acontecimientos. Al nacimiento del segundo hijo de los grandes duques herederos Guillermo y Stephanie, que nacerá en los próximos meses, se suma la boda de Alejandra de Luxemburgo con Nicolas Bagory. Este 7 de noviembre, la Casa Gran Ducal de Luxemburgo ha emitido un comunicado oficial en el que anuncia el compromiso de la princesa, cuarta y única hija de los grandes duques Enrique y María Teresa de Luxemburgo. Alejandra, de 31 años, y su prometido, de 34, se darán el 'Sí, quiero' en la primavera de 2023.

"Sus altezas reales Gran Duque y la Gran Duquesa tienen la gran alegría de anunciar el compromiso de su hija, su alteza real la princesa Alejandra con el señor Nicolas Bagory. Nacido el 11 de noviembre de 1988, el señor Bagory creció en Bretaña. Se ha formado en Estudios Clásicos y Ciencias Políticas y ahora trabaja en la creación de proyectos sociales y culturales. La boda tendrá lugar en primavera. Ambas familias se suman a la felicidad de los novios con gran cariño", reza el texto que han compartido los Grandes Duques en su cuenta oficial de Instagram.

Un texto acompañado de una imagen de los futuros contrayentes, en la que visten de manera formal: él con traje de chaqueta y corbata; y ella con un vestido y chaqueta a juego en tono malva, con su anillo de compromiso en su mano izquierda y un llamativo colgante con forma de corazón.

Minutos después de anunciar el compromiso de su hija, Teresa de Luxemburo ha compartido un post en su cuenta personal expresando su alegría. "Es un gran placer anunciar el compromiso de nuestra hija Alejandra con Nicolas Bagory", ha comentado junto una imagen de los novios vestido de forma más informal.

Los Grandes Duques tienen cinco hijos: Guillermo -el heredero- casado con Stephanie de Lannoy; Felix, que se casó con Claire Lademacher el 21 de septiembre de 2013; Louis, que estuvo casado con Tessy Antony; Alejandra, que contraerá matrimonio con Nicola Bagory en la primavera de 2023; y Sebastian, al que actualmente no se le conoce pareja.