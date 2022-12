El príncipe Harry se convierte en Spiderman por una buena causa

En medio de toda la expectación que se ha creado con el estreno de su serie documental en Netflix, el príncipe Harry se ha disfrazado de Spiderman por una buena causa. El hijo de Carlos III se ha enfundado en el traje del superhéroe de Marvel para felicitar la Navidad a los niños huérfanos de militares. Un gesto que no es la primera vez que realiza, pues ya en el año 2019 se disfrazaba de Papa Noel para felicitar a los pequeños la Navidad. Siempre muy comprometido con las fuerzas armadas británica, no solo con los Invictus, también con esta organización benéfica para niños y jóvenes huérfanos de las fuerzas armadas británicas llamada ‘Scotty’s Little Soldiers’.

El hijo de la recordada Diana de Gales lanzó un discurso en el que se mostraba muy identificado con lo que los pequeños podrían sentir en esta época en la que se recuerda a los seres queridos: " La Navidad es una época en la que echamos mucho de menos a nuestros seres queridos y esto está bien. Pero, al mismo tiempo, es posible sentirse culpable por divertirnos sin nuestros padres".

Tras estas primeras palabras, el príncipe Harry dejaba claro a los niños que "los padres siempre quieren que nos divirtamos. ¿De acuerdo? Aquí que no os sintáis culpables. Podéis pasároslo lo mejor posible, sobre todo con esta comunidad de ‘Scotty’s Little Soldiers’. Salid ahí fuera, pasadlo lo mejor posible. Feliz Navidad".

Tras estas palabras se levantaba la máscara que cubría su rostro para revelar su identidad. El vídeo fue emitido durante la fiesta anual de Navidad de la mencionada organización benéfica y gracias a las redes sociales lo hemos podido ver.

Una fiesta que ha coincidido también con la visita de los príncipes de Gales a Boston, donde Kate Middleton rescató el choker favorito de la princesa Diana de Gales en una gala marcada por el cuidado del medioambiente.

#PrinceHarry dressed up as Spider-Man and recorded a Christmas video message for a charity dedicated to military children that have lost a parent .. 💚 pic.twitter.com/iTDOvTwKxo — MAX (@ThisIsMax) December 3, 2022