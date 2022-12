Llegan las fechas de Navidad y con ellas los diferentes discursos de balance de año de los monarcas europeos. A horas de que el Rey Felipe VI haga su discurso en España, Kate Middleton ya lo ha hecho en sus redes sociales con un discurso con motivo del concierto de villancicos en la Abadía de Westminster bajo el título 'Together at Christmas' (Juntos en Navidad), que ha llamado la atención de todos y es que ha tenido un emotivo recuerdo para la reina Isabel II que fallecía este mes de septiembre haciendo que estas sean las primeras navidades que se disfrutarán sin la monarca. Un detalle que Kate no ha dejado pasar por alto en su discurso dedicándole unas palabras a su legado, y es que este año, en palabras de la princesa de Gales, "será muy diferente", tanto para ella como para el resto de británicos que verán a Carlos III por primera vez dirigirse a la población para dar el discurso de Navidad.

A pesar del momento trágico que vive la familia -por lo que la mujer de Guillermo ha apostado por un tono negro para su look haciendo un guiño a la Navidad con un ribete dorado y lentejuelas-, Kate ha llamado a la esperanza a todos los británicos a quienes ha invitado a "celebrar con familiares y amigos todas las cosas maravillosas que hacen que la Navidad sea tan especial". Así ha aprovechado para celebrar la unión que se vive en este tipo de conciertos navideños donde ha destacado que lo que más le gusta es "ver a la gente reunirse, celebrar y experimentar momentos especiales".

La pasión por la Navidad es algo que Kate e Isabel II compartían. Y es que la monarca veía este periodo como "un momento que unía a las personas y nos recordaba la importancia de la fe, la amistad y la familia" siendo unas "fechas que siempre tenía en el corazón". Y es que, para ellas, es un periodo en el que mostrar "empatía y compasión". "La misa de villancicos de este año está dedicada a ella y a todos aquellos que lamentablemente ya no están con nosotros", ha sentenciado.