Como cada año, durante la noche del 24 de diciembre, el rey dará su Mensaje de Navidad, conocido comúnmente como Discurso de Navidad, el cual podrá seguirse en directo a partir de las 21:00 horas a través de casi todos los canales de ámbito público y privado. El discurso, que tendrá una duración de 12 minutos, aproximadamente, dará comienzo desde el Palacio de la Zarzuela. Es un momento clave del año y estos son los discursos de Navidad del rey Felipe VI más importantes.

Angel Diaz

Discurso del rey 2022: dónde verlo



El mensaje de Felipe VI será retransmitido en directo en los siguientes canales de la televisión pública: La 1, La 2, TVE internacional y Canal 24 horas. También podrá verse en las cadenas privadas de televisión: Antena 3, La Sexta, Cuatro y Telecinco. Por su parte, canales de televisión autonómicos, como Telemadrid, Canal 3/24 o À Punt, también tendrán como protagonista al Rey esta noche a las 21:00 horas.

En redes sociales también podemos enlazar al discurso del rey en directo a través de la cuenta de Twitter de La Casa Real: @CasaReal; o de su canal de YouTube: casarealtv.

Es la cadena pública de TVE la que todos los años distribuye la emisión al resto de cadenas, que son autorizadas para replicar la programación durante el discurso del rey. De igual modo, se retransmite por todas las emisoras de radio privadas que lo deseen.

Normalmente, el monarca se dirige a los españoles desde el Palacio de la Zarzuela y, previsiblemente, el mensaje de este año 2022 estará marcado por la situación de crisis económica provocada por la invasión de Rusia a Ucrania y el impacto que esta ha tenido en todos los ámbitos socioeconómicos.

Casa Real

¿Quién escribe el discurso del Rey?

El discurso del rey Felipe VI se redacta en conjunto entre La Zarzuela y el Gobierno de España, que se encarga de dar el visto bueno y hacer alguna observación si así lo considera oportuno.

Sin embargo, no es una tarea fácil ya que se requieren múltiples reuniones y modificaciones para que el texto sea lo más completo posible

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El discurso del rey: audiencia

El mensaje alcanzó su récord documentado de audiencia televisiva en el año 2000 con 9,1 millones de personas y un 87,2% de cuota de pantalla, aunque probablemente tuviese aún mayor audiencia durante finales de la década de 1970, al haber solo un canal de televisión, si bien no hay datos que lo certifiquen. El mínimo de audiencia se alcanzó el año 2016 con 5,82 millones de telespectadores y un 57,6% de cuota de pantalla. A esto hay que sumarle los millones de radioyentes y los visionados a través de diversas redes sociales así como la repercusión que tiene en los días posteriores en los informativos, la prensa escrita y los dispositivos tecnológicos.