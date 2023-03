Que Carlos de Inglaterra es un hombre con carácter ya se sabía, solo hay que recordar la reacción que tuvo cuando se le rompió la pluma con la que firmaba en el libro de visitas del castillo de Hillsborough, en Irlanda del Norte, en septiembre de 2022. Ahora, Paul Burrell, el que fuese su mayordomo durante más de dos décadas, se ha sentado en 'Viajando en Chester' (Cuatro) para hablar de cómo vivió en primera línea los arranques de temperamento de Carlos III, de su amistad con Lady Di e Isabel II y de su decepción con el príncipe Harry, con el que se muestra muy crítico. "Ha pasado la línea de la lealtad y se ha pasado al mundo de la celebridad, pero su mundo no es ese mundo, le ha vendido el alma al diablo", ha dicho Burrell sobre Harry.

Burrell, al que le han detectado un cáncer de próstata a sus 65 años, ha tomado la decisión de hablar sobre todo lo que vivió dentro del Palacio de Buckingham, y de ahí que se haya sentado en el chester de Risto Mejide para sincerarse sobre los 21 años que estuvo ligado a la Familia Real Británica. El ex mayordomo también ha asegurado que se llevará secretos a su tumba por respeto Lady Di y a Isabel II.

Burrell define a Carlos III como un hombre "con mucho temperamento" y que quiere todo bajo control. "Nunca nadie le ha dicho que no, excepto Diana. Se atrevió a decir que no a su marido y pagó el precio", cuenta el ex mayordomo.

Burrel ha confesado que, durante años, tuvo que vivir divido. Por un lado, apoyando a Diana, pero por otro cubriendo las espaldas a Carlos de Inglaterra durante sus encuentros con Camila Parker. De hecho fue por este motivo por el que vivió uno de los peores capítulos que recuerda junto al actual rey Carlos III. "Me dijo 'Por supuesto que te estoy pidiendo que mientas por mí. Soy el príncipe de Gales, un día seré rey de este país, y tú harás lo que yo diga… yo pago tu sueldo y tú harás exactamente lo que te pido'. En ese momento cogió un libro y me lo tiró. Yo lo esquivé y pensé que era hora de marcharme. Salí de allí y cinco minutos después me llamó para pedirme disculpas", desvela.



Burrell no cree que Lady Di fuera asesinada

El exmayordomo también ha contestado a una de las preguntas que todo el mundo se hace desde el 31 de agosto de 1997, día de la muerte de Diana de Gales. ¿Fue ssesinada? Paul no cree "ni por un minuto" que Lady Di fuera asesinada. "Creo que hay un cierto misterio alrededor del accidente que no entendemos. Creo que hay cosas y preguntas que no se han respondido. ¿Por qué tardaron una hora en llegar al hospital después del accidente cuando se tarda diez minutos? Creo que hay algo que persigue a William y a Harry desde que murió su madre y es el hecho de que no les han contado toda la verdad. Una parte de esa verdad está guardada y custodiada por el servicio secreto", cuenta sobre el tema.



Además, revela cómo tras la muerte de Diana de Gales se reunión con Isabel II y ésta le dijo unas palabras que no olvidará. "Yo fui a hablar con la Reina después de que muriera Diana y estuve con ella dos horas en su dormitorio de pie. Le conté todo lo que vi en París y todo lo que yo presencié antes del accidente. Le hablé de Dodi Al-Fayed, lo que pasó de puertas para adentro… cosas que la gente no sabrá nunca. Me miró a los ojos directamente por encima de sus gafas y dijo, 'ten cuidado Paul, hay fuerzas que actúan en mi país de las que ni yo tengo conocimiento'. Realmente es escalofriante viniendo de la jefa del estado. Se refería a servicios secretos que debían estar trabajando entre bastidores", desveló.