Paul Burrell, el mayordomo de Lady Di, se sentaba en el 'Chester' con Risto Mejide y se sinceraba sobre cómo es su relación actual con la Familia Real Británica. Son muchos los recuerdos que guarda Burrell sobre las personas más queridas de Inglaterra pero el inglés le ha llegado a confesar al presentador que no reconocer al Harry de ahora. El mayordomo era gran amigo de Lady Di y le hizo prometer que siempre cuidaría de sus hijos. Paul conoce muchos secretos de Diana de Gales, secretos que sus hijos han podido conocer de su boca pero no piensa confesarlos nunca públicamente: "Si, tengo secretos. Le prometí a William y Harry que hay cosas de su madre, que a ellos les he dicho, que nunca contaré a nadie. Esa es mi obligación, el respeto. Son palabras del pasado", decía. Paul siempre le tendió una mano al príncipe Harry en sus peores momentos, incluso cuando decidió, junto a su esposa Meghan Markle, apartarse de su familia, pero el príncipe no parece guardar un buen recuerdo de él: "Quería enviar mi apoyo a Harry, Meghan y Archie mientras se embarcan en una nueva vida tan lejos de nuestras costas", comentaba.

En la actualidad, Paul Burrell es bastante crítico con las decisiones que ha tomado el príncipe, sobre todo desde que hizo el reality en Netflix y escribió su libro. "Le aplaudí porque quería cuidar a su familia, de manera tranquila, al principio dije ‘bien por ti’, pero entonces eso cambió, porque una pareja que quiere privacidad, de repente invitan al mundo entero a entrar en su casa con Netflix y les dan millones por contar secretos sobre su familia" se sinceraba y añadía: "Harry ha pasado la línea de la lealtad y se ha pasado al mundo de la celebridad, pero su mundo no es ese mundo, le ha vendido el alma al diablo. William y Kate no lo han hecho, siguen manteniendo su privacidad y serán nuestro rey y reina".