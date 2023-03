La polémica persigue a Sarah Ferguson, incluso cuando no la busca. La duquesa de York, que se convertirá en abuela por tercera vez en unos meses, se encuentra en plena promoción de su nueva novela, titulada 'A Most Intriguing Lady', un libro que narra la vida de la hija de un duque, la dama victoriana perfecta, que en secreto trabaja como detective aficionada para el círculo íntimo de la alta sociedad. Y que la ha llevado hasta EE.UU. donde ha participado en programas de televisión de máxima audiencia y ha concedido varias entrevistas en las que ha hablado de los duques de Sussex, de Isabel II y de su papel como abuela. "Era genial para tranquilizarte. Tenía una fe más increíble que cualquier otra persona que haya conocido. Simplemente sabía qué hacer. Sabía cómo hacer que la gente se sintiera bien. Nunca se lo tomó en serio. De eso trata la monarquía, de hacer que la gente se sienta bien. Ella era mi ídolo total", ha dicho la exmujer de príncipe Andrés de Inglaterra sobre Isabel II.

Sobre sus nietos, desvela: "Me siguen a todas partes como si fuera Peter Pan, soy la Abuela Pan. La gente me pregunta: '¿Te ha cambiado mucho la vida?', y yo digo: 'No, porque tengo una mentalidad de niña de tres a seis años', así que ahora tengo un público que me entiende".

Sarah Ferguson está aprovechando al máximo su estancia en EE.UU.: entrevistas, cenas, fiestas... e incluso su posible asistencia a la ceremonia de los Premios Oscar. Precisamente, a la salida de una de estas cenas fue cuando vimos los cortes y notables moretones en sus piernas. Ella los intentó disimular con unas medias negras tupidas, pero no lo suficiente para que llamasen la atención. La duquesa de York sigue recibiendo el trato real y a la salida del restaurante fue recibida por una escolta policial privada.

Felipe Ramales / SplashNews.com

Sarah Ferguson podría asistir a los Premios Oscar

Según fuentes cercanas a la ex mujer del príncipe Andrés es probable la asistencia de Sarah a la gala de los Premios Oscar, que tendrá lugar en la madrugada del 13 de marzo. La aristócrata estaba muy unida a la familia Presley y fue una de las asistentes al funeral de Lisa Marie Presley, fallecida el pasado 12 de enero por un ataque al corazón. Además, en esta edición la película 'Elvis', la cinta biográfica sobre el rey del rock dirigida por Baz Luhrmann, cuenta con ocho nominaciones, y de ahí la posibilidad de que Sarah presente algún premio o participe en un emotivo homenaje a la mencionada Lisa Marie.