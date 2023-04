Parece que todas las incógnitas se han despejado con el tema de la asistencia del príncipe Harry a la coronación de su padre. Finalmente, el hijo menor de del rey Carlos III, asistirá el próximo 6 de mayo en la abadía de Westminster al gran día de su progenitor según ha adelantado la BBC. Eran muchas las especulaciones que había sobre el tema y por fin se ha resuelto.. El mismo día de la coronación del rey es el cuarto cumpleaños del pequeño y parece que su padre lo tendrá que celebrar en otro momento.



El próximo 6 de mayo sería el primer encuentro de Harry con su familia tras la publicación de sus polémicas memorias. En marzo, el príncipe viajó por sorpresa a Londres para comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia por la demanda colectiva contra Associated Newspapers Ltd (empresa propietaria de los tabloides británicos Daily Mail, Mail On Sunday y MailOnline). Aunque estuvo en su tierra natal parece que no se conoce si hizo las visitas pertinentes a sus familiares.

Gtres

Lo que aún no se sabe con certeza es qué papel que desempeñará Harry durante la coronación dada su condición de miembro no en activo de la familia real, ni dónde tendrá que colocarse en un evento que congregará a aproximadamente 2.000 invitados.