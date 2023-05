Ya sabemos cuál es el menú con el que Carlos III 'ha preparado' a sus invitados en su coronación. Han pasado más de siete décadas desde la coronación de Isabel II y los nuevos monarcas Carlos III de Inglaterra y Camila quieren marcar algunas diferencias entre los dos históricos actos. Desde la carroza con la que llegan a la Abadía de Westminster hasta el menú que toman sus invitados. El monarca ha decidido innovar eligiendo un menú con toques veganos, pero acorde a sus gustos culinarios.

Carlos de Inglaterra es lo que se llama un foodie, cuida mucho su alimentación y la procedencia de los alimentros que consume. Desde hace años no suele consumir carne, pescado ni lácteos a diario (un chef vegano se encarga de hacer la comida en palacio), dejando estos alimentos reservados para momentos puntuales y es algo que ha reflejado en el menú de su coronación.

Entre las recetas que Carlos III y su mujer han elegido personalmente para este 6 de mayo destaca una quiche vegetariana. Se trata de una quiche "con una base de hojaldre ligera y crujiente y delicados sabores de espinacas, habas y estragón fresco" y que elaborará el chef real Mark Flanagan. Un plato del que te enseñamos a elaborar su versión más económica con una receta de quiche de rúcula y pistacho.

La quiché es uno de los primeros platos que pueden degustar sus invitados pero también hay otras delicatessen como berenjena aderezada con yogur y chutney con cebollas fritas, costillar de cordero asado con adobo al estilo asiático y Trifle de fresa y jengibre.

Un plato con premio

El primer plato, la berenjena aderezada, es una receta de la ganadora de The Great Britsh Bake Off, de la chef Nadiya Hussain. Y el otro, costillar de cordero asado con adobo al estilo asiático es elaborado por el conocido chef chino-estadounidense Ken Hom. Con este plato, no vegano, Carlos de Inglaterra y Camila han querido tener en cuenta los gustos de todos sus invitados. En cuanto al postre, Adam Handing, chef británico, es el encargado de elaborarlo. Ha hecho una versión renovada del tradicional trifle de fresa y jengibre.

Por si alguien se anima a preparar alguno de estos platos y quiere quedar como un auténtico chef, en la web coronation.gov.uk. tiene todos los detalles.