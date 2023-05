El próximo 6 de mayo, en la Abadía de Westminster de Londres, Carlos III será coronado a sus 74 años como rey del Reino Unido junto a su esposa Camila. Un evento que concitará interés mundial, ya que acudirán más de 2.000 personas. En España, la coronación se retransmitirá en directo esta cita única con una programación especial para informar de todos los detalles de la entronización en la mayoría de canales, 70 años después de la que protagonizó la reina Isabel II en 1953.

La 1: Especial Informativos y 'Corazón'

RTVE emite una programación especial con motivo de la coronación de Carlos III



El sábado 6, a las 11:00, comenzará el Informativo Especial en La 1 y Canal 24 Horas. Carlos Franganillo y Anna Bosch retransmitirán los actos oficiales con el apoyo del dispositivo desplegado en Londres: Lara Siscar, presentadora del TD Fin de Semana; Diego Arizpeleta, corresponsal de RTVE en Londres; y las enviadas especiales Silvia Guerra y María Moreno.

En plató también estará el ensayista hispano británico Tom Burns Marañón y la periodista británica Sarah Morris. Además, entrevistarán en directo al embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott.

YUI MOK Getty Images

Los programas de actualidad harán una cobertura amplia de la coronación de Carlos III, con conexiones en directo con los reporteros desplazados a Londres y el análisis de especialistas, en días previos y posteriores. Será en La Hora de La 1, Hablando claro o No es un día cualquiera.

Además, Corazón emitirá una edición especial y monográfica el domingo día 7 con conexiones en directo con Londres y otros lugares de interés, reportajes con todos los detalles, comentarios de los mejores expertos y la última hora de los actos programados para el día.

La 2: Documentales sobre el Rey

RTVE

El sábado 6, día de la entronización, a las 20:10 horas, La 2 emitirá dos documentales: ‘Jorge VI, hermano, esposo, rey’, e ‘Isabel y Felipe, amor y deber’. Y el martes 9, emitirá una versión ampliada del reportaje de ‘En Portada’ ‘Carlos III, Año I’.

Telecinco: Especial 'Socialité'

Mediaset

Socialité ofrecerá un especial de cinco horas de duración que seguirá en directo la histórica entronización del 40º monarca del Reino Unido. Será a partir de las 10:00 horas con la narración de María Patiño y Nuria Marín que, por primera vez en la historia del programa, presentarán juntas ‘Socialité’.

En Londres, Nuria Marín, especializada en casas reales, ofrecerá desde un set especial la crónica de la ceremonia de entronización, que tendrá lugar en el imponente templo londinense, escenario de las coronaciones de los 39 monarcas británicos y donde Carlos III será ungido soberano en un rito religioso cargado de simbolismo. Helen Wade, periodista de la BBC, acompañará a Nuria en el set, donde la presentadora entrevistará a diversos invitados, mientras que la reportera Giovanna González narrará a pie de calle la llegada de Carlos III y Camila a la abadía de Westminster tras recorrer las principales calles de la capital británica y mostrará el ambiente festivo que se vive en la ciudad.

Mediaset

En Madrid, María Patiño liderará en plató a un equipo de colaboradores integrado por los periodistas Juan Luis Galiacho, Mariló Montero, Pilar Vidal y Carmen Duerto; Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid; y los estilistas Pelayo Díaz y Paloma González, quienes ofrecerán información y darán a conocer su opinión sobre la ceremonia y los invitados. El programa incluirá también entrevistas con el periodista Jaime Peñafiel y José Manuel García- Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

LaSexta: Informativos

Se hará un especial de 13:15 a 14:00 horas previo al informativo de laSexta Noticias Fin de Semana, donde también se abordará la Coronación de Carlos III. También se tratará el evento en el prime time en laSexta Xplica.