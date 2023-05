Nuevos retratos oficiales de la coronación de los reyes Carlos III y Camilla

Cuando se cumple una semana de la histórica coronación de Carlos III y Camila Parker, la Casa Real ha difundido nuevos retratos oficiales del día de la coronación en el que podemos ver a los miembros más relevantes de la familia real británica: a los que representan la continuidad en de la monarquía de su país. En el aparecen el actual rey Carlos III, su hijo, el príncipe Guillermo, y su nieto, el príncipe Jorge de Gales. El presente y el futuro de la monarquía británica posan juntos en un impresionante e histórico nuevo retrato de coronación.

La última vez que vimos unos retratos similares fue cuando la difunta reina Isabel II se dejó fotografiar junto a sus tres generaciones de herederos en 2020 para marcar el comienzo de la nueva década. Con un claro mensaje que se puede leer entre líneas, que el presente y el futuro de la monarquía están confirmados.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Chris Jackson

Las dos nuevas fotografías oficiales fueron tomados el 6 de mayo en el Palacio de Buckingham, lugar donde salieron al balcón a saludar Carlos y Camila después de haber sido coronados oficialmente como Reyes de Reino Unido. Para ello han escogido a uno de los fotógrafos oficiales Hugo Burnand, que retrató el enlace de Carlos y Camila en 2005 y la boda de los príncipes de Gales en 2011.

En la segunda imagen, en la que los Reyes están acompañados por los ocho pajes y damas de honor que ayudaron durante el servicio religioso de la Abadía de Westminster. De izquierda a derecha vemos a: Ralph Tollemache, Lord Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay, el príncipe George, la marquesa de Lansdowne, el rey Carlos III, la reina Camilla, la hermana de la reina, Annabel Elliot, el nieto de la reina, Freddy Parker Bowles, el sobrino nieto de la reina, Arthur Elliot, y los nietos de la reina Gus Lopes y Louis Lopes.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.