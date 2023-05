El Festival de Eurovisión 2023 tuvo un gran número de sorpresas y momentos surrealistas que se ganaron ser protagonistas de multitud de memes que han quedado para la historia. Sin embargo, si hay un momento que quedará en la retina, ese es la aparición por sorpresa de Kate Middleton en el vídeo de apertura del festival tocando el piano.

Un cameo que sorprendió a todos, convirtiéndose en un gran acierto de su equipo de prensa pues la mostró cercana al público y amante de la música con tan solo unos segundos de vídeo filmados en el Salón Carmesí del Castillo de Windsor. Ya había mostrado sus dotes con este instrumento en alguna ocasión, pero ahora lo ha hecho asombrando a las miles de personas interpretado la composición de Joe Price y Kojo Samuel.

Aunque lo hizo sentada al piano, su vestido no ha pasado desapercibido: un look azul eléctrico asimétrico que ha conquistado corazones. Se trata de un diseño de Jenny Packham, una de las diseñadoras británicas de cabecera de la princesa, conocida por sus elegantes modelos.

En esta ocasión, Kate escogió un vestido azul como guiño a los colores de la bandera de Ucrania, país ganador del Festival el año pasado que coorganizaba el evento con Inglaterra, segundo clasificado, debido a la guerra. Se trata de un vestido vaporoso, en tela final que recuerda a los clásicos griegos, con escote asimétrico y manga corta en la izquierda con un detalle dorado en la cintura, guiño también a la bandera ucraniana. Y es que nada estaba hecho al azar, todo estaba medido al milímetro haciendo que saliera a la perfección.