Kate Middleton se cuela en el Festival de Eurovisión tocando el piano

Kate Middleton se ha convertido sin duda en el miembro más querido de la Familia Real Británica. Por eso, qué mejor que ella para dar visibilidad al Festival de Eurovisión que este año se celebra en Liverpool. Ha sido una auténtica sorpresa verla en el certamen. Ha sido nada más empezar el certamen en los vídeos promocionales cuando la princesa de Gales ha aparecido en uno vídeo tocando el piano. Ya había mostrado sus dotes con este instrumento en alguna ocasión, pero ahora lo ha hecho asombrando a las miles de personas que seguían el concurso en directo.

El video en el que se le ha visto tocar se titulaba 'Unidos por la música', y en él a la mujer de Guillermo de Inglaterra se la veía tocar de forma dulce pero enérgica vestida con un look azul.

A #Eurovision surprise 🎹



A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool 🪩 pic.twitter.com/y4WDuWvOvb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 13, 2023

Desde la histórica coronación de Carlos III todas las quinielas han señalado a Kate y a Guillermo como los más queridos de la monarquía británica, ya que, además, se están ganando a todos con su cercanía, algo que demuestran no sólo ellos como matrimonio sino también con sus tres hijos.

Se da la circunstancia de que este año el festival se celebra en Liverpool ya que la guerra entre Ucrania y Rusia ha impedido que el certamen se organice en el país ganador del año pasado: Ucrania. Por eso, el año pasado se organizó un concurso para elegir el país anfitrión del que salió Reino Unido.

La familia real británica se ha mostrado muy cercana con este certamen, ya que antes de su coronación, Carlos y Camila también pisaron el escenario de Eurovisión y se mostraron muy interesados en todo lo relacionado con la cita musical.