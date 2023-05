Ser la nuera de nada menos que Rania de Jordania puede tener muchas cosas buenas, y Rajwa Al-Saif, prometida del príncipe heredero Hussein de Jordania, lo ha vivido en sus carnes hace sólo unas horas. La joven arquitecta, de 29 años, vivió una noche llena de alegría y tradición durante la celebración de la noche de la henna. Este evento, reservado exclusivamente para mujeres, marca un momento significativo previo a su boda con el príncipe heredero, Hussein, que se anunció para el 1 de junio, y que tendrá lugar sólo unas semanas después de la espléndida boda de la princesa Imán -en la que, pro cierto, Rania deslumbró con un impresionante vestido de Dior-. La futura princesa tuvo la oportunidad de disfrutar de una velada llena de música, danza y adornos artísticos en sus manos.

Esta fiesta, que hemos visto en series como 'Love is in the air', tiene un gran significado en la cultura árabe, y sirve para despedir y bendecir a la novia antes de abandonar la casa de sus padres para irse a vivir con su marido. Ha sido la propia Rania la que ha querido compartir, a través de sus redes sociales, diversas fotografías de la noche de celebración, que por cierto no acaba aquí, y es que también se ha sabido que antes de la boda se celebrará un concierto gratuito para todo el que quiera asistir. Como dato curioso, ya contamos hace unos días que este será un nuevo evento en el que veremos coincidir a los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía de nuevo, y será una de las imágenes más esperadas del día.

Courtesy @QueenRania Instagram

Courtesy @QueenRania Instagram

La fiesta de la henna de la nuera de Rania de Jordania

La noche de la henna es una antigua tradición cultural en muchas partes del mundo, y en el caso de Jordania, es un momento especial lleno de simbolismo y emoción. Durante esta celebración, las mujeres más cercanas a la novia se reúnen para cantar, bailar y aplicar diseños intrincados de henna en sus manos. Es un momento de unión, alegría y preparación para el matrimonio que está por venir.

Courtesy @QueenRania Instagram

Courtesy @QueenRania Instagram

Rajwa fue honrada con una noche de la henna exquisitamente organizada por la reina Rania de Jordania, quien se aseguró de que fuera una velada memorable y llena de amor. El evento tuvo lugar en un entorno elegante y estuvo decorado con detalles de lujo y cuidadosamente seleccionados que reflejaban la rica cultura y tradiciones jordanas.

La próxima Boda Real ha despertado un gran entusiasmo y expectativa en Jordania y más allá. La noche de la henna ha sido solo el comienzo de una serie de celebraciones que culminarán con el matrimonio Real. Sin duda, Rajwa se lleva consigo no solo los diseños de henna en sus manos, sino también el amor y el apoyo de aquellos que la rodean en este momento tan especial de su vida.