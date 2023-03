Rania de Jordania se ha convertido, a su pesar, en la protagonista de la boda de su hija. La princesa Imán se casó el domingo 12 de marzo con el millonario venezolano Jameel Alexander Thermiotis en el palacio de Beit Al Urdun y la reina, que actuó de madrina, quiso tener un papel muy discreto para no quitar protagonismo a los novios. Pero ha sido imposible. Todas las miradas estaban puestas en el look que había elegido Rania.

Se trata de un vestido largo, color crema y completamente plisado. Un diseño de Maria Grazia Chiuri para Dior, confeccionado en seda con cuello subido y manga al codo, ancha y también plisada, que pertenece a la colección de alta costura Otoño-Invierno 2022-2023.

La firma explica que los pliegues del vestido de crepe de seda están asegurados por un enrejado 'rouleaux' en una inteligente alusión a esta técnica atemporal tipo panal. Una pieza elegante, que combinó con un bolso de mano celeste metalizado, también de Dior.

Rania y el rey Abdalá han recibido a los invitados al enlace a las puertas de Palacio. Posteriormente, ella se ha sentado en primera fila junto a sus tres hijos: Hussein bin Al Abdalá y su prometida Rajwa Al Saif, que se casan el 1 de junio; Salma de Jordania; y Hashem de Jordania. Rajwa se decantó por un vestido amarillo de la firma Roksanda. Mientras que la princesa Salma eligió un vestido rosa fucsia con manga larga abullonada y cinturón de pedrería en verde, firmado por Andrew GN.

Gtres

Mientras que su marido lo ha hecho junto a la princesa Imán y su ya marido en el escenario en el que han intercambiado los anillos. Para su gran día, la hija de Rania y Abdalá escogió un vestido blanco de Dior, con escote cuadrado con panel de encaje de cuello subido, el mismo encaje en el que terminaban las mangas, y una falda con cola.

Gtres