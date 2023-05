Casas reales de todo el mundo han querido acompañar a Carlos III y Camila en su coronación. A partir de las 11 horas de esta sábado 6 de mayo, numerosos miembros de la realeza han llegado a la abadía de Westminter para arropar al monarca británico y su esposa en su gran día. Muchos de ellos ya habían acudido a la recepción previa en el palacio de Buckingham donde, ante la ausencia de Camila, brilló la reina Letizia con un vestido de Victoria Beckham y Kate Middleton ejerció de anfitriona junto al rey Carlos III y su marido, Guillermo, príncipe de Gales.

Desde las 10 de la mañana del sábado 6 de mayo, los invitados no reales comenzaron a llegar a la abadía de Westminster y, entre ellos, pudimos ver a Katy Perry, Emma Thompson o Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos. Después de estos comenzaron a llegar los miembros de la realeza. A las 10.48 horas los reyes Felipe y Letizia abandonaron la embajada española en el barrio de Chelsea, en Londres, para dirigirse a la abadía de Westminster. A su salida, pudimos ver que cumplían a rajatabla el protocolo: Felipe VI con uniforme militar, aunque también podría llevar chaque, y doña Letizia con tocado y un look en color rosa fucsia que le sentaba de maravilla. También acudieron a la cita Guillermo y Máxima de Holanda que la noche anterior no estuvieron en la recepción y fueron representados por su hija Amalia y Beatriz de Holanda