Catherine Elizabeth Middleton, conocida por todos como Kate Middleton, ha conseguido convertirse en una de la figuras más importantes de la realeza británica. La suya es una historia digna de cualquier cuento de hadas y es que tras vivir una dura infancia terminó convirtiéndose en duquesa de Cambridge. Un papel que ha sabido ejercer con mucha naturalidad, ganándose el cariño de todos con su simpatía y su sonrisa.

La mujer de Guillermo de Cambridge nació el 9 de enero de 1982. Hija de Carole Elizabeth Goldsmith, exazafata, y Michael Francis Middleton, personal de vuelo vivió una dura infancia después de haber sido víctima de abuso escolar. En 2001 conoció al Guillermo en la Universidad de Saint Andrews, donde cursó Historia del Arte. Además, consiguió acaparar su atención con un gran desfile que realizó en ese mismo lugar. A partir de ese momento su vida cambió por completo, y es que pasó de ser una joven modelo y deportista a convertirse en la novia del hijo de Carlos de Inglaterra.

Entre los dos siempre hubo una gran complicidad. Sin embargo, durante su noviazgo tuvieron algún que otro bache. De hecho, llegaron a romper durante un tiempo después de que ella se cansara de ser apodada por la prensa como 'la que espera', ya que nadie entendía que Guillermo de Cambridge no lo hubiese pedido matrimonio tras haber comenzado a vivir juntos. Finalmente, Kate Middleton accedió a volver con él y ambos pusieron el broche de oro a su relación el 29 de abril de 2011 dándose el esperado 'Sí, quier0' en la Abadia de Westmister, momento en el que la reina Isabel II les concedió el título de duques de Cambridge. Juntos han tenido tres hijos: Jorge de Cambridge, Carlota de Cambridge y Luis de Cambridge.

Desde el primer momento en el que consiguió hacerse un hueco en el árbol genealógico de la Familia Real británica hasta ahora, la actual princesa de Gales ha conseguido convertirse en todo un referente, y es que ha demostrado tener una gran empatía y ser una persona generosa. De hecho, desde que comenzó a formar parte de la Familia Real británica hasta ahora ha emprendido y participado en numerosos actos solidarios. Una de las primeras acciones que tomó como miembro de la realeza fue dar parte de los donativos que recibió durante su boda a una organización contra el acoso escolar.

Pero no solo ha logrado ganarse el cariño de todos con su actitud, sino que también se ha convertido en todo un referente con su gusto a la hora de vestir, y es que parece que sus años vinculados a la moda le han servido para crearse un estilo muy personal y único que ha llamado la atención de las 'royals' de diferentes países, incluida doña Letizia que no han dudado en copiar algunos de los mejores 'looks' de Kate Middleton. No te pierdas estos y otros aspectos importantes de su vida.