Julia Otero comparte el resultado de su última revisión médica tras su cáncer. Fue en febrero de 2021 cuando la directora y presentadora de 'Julia en la onda' desvelaba que dejaba, de manera temporal, su trabajo para comenzar un tratamiento oncológico. Durante un año, la comunicadora fue explicando cómo evolucionaba su estado de salud y que todo iba bien. En octubre de ese mismo año, Julia compartía la mejor de las noticias: las células egoístas, como las llama su oncólogo, habían desaparecido de su cuerpo y podía gritar, a los cuatro vientos, que estaba curada aunque, durante los próximos cinco años, debe acudir a revisiones constantes.

En enero de 2022, casi 11 meses después de anunciar su enfermedad, Julia Otero retomaba su trabajo en 'Onda Cero' y, días después, pasaba por 'El Hormiguero' para explicar cómo se encontraba. "Hay que tener cuidado con cómo se habla. Cuando te diagnostican cáncer te dicen eres fuerte. No eres fuerte, no te queda más remedio que serlo. Hay que ser conscientes de que eso puede volver, hay 4 ó 5 años. La salud es provisional, hay que aprender a vivir con esa provisionalidad. Quien mañana tiene un accidente o un infarto mañana no sabe lo que va a pasar. La vida es provisional, lo descubres cuando te dan el diagnóstico. Es un spoiler de lo que es la vida y es bueno que a veces te recuerden el final", afirmó. Desde entonces, la presentadora se pone al frente de 'Julia en la onda' c0n normalidad pero ha querido compartir con sus seguidores en redes sociales el resultado de su última revisión médica.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Hace semanas que no entro por aquí… Mi control de Marzo salió perfecto. Otra meta volante. Tres meses más de salud, radio y vida. Besos a toda la buena gente", escribió en su perfil de Instagram donde tiene más de 110.000 seguidores. Con una foto suya tomada en su estudio de Onda Cero, Julia Otero quiso tranquilizar a sus seguidores sobre su salud.

Numerosos rostros conocidos han comentado el post de la presentadora y han mostrado su alegría por el resultado de su última revisión. "Oye que alegría tremenda siempre que te veo mi Julia!! . Venga!!! PILAS PUESTAS!!", fueron las palabras que le dedicó Rosa López.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io