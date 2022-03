Paula Echevarría felicita a Miguel Torres View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ha realizado un vídeo montaje felicitando a su chico por la labor como padre con su bebé, Miguel Jr.

Laura Escanes y Risto Mejide View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) También en vídeo ha celebrado la influencer Laura Escanes a su marido en su papel de padre.

Andrés Iniesta en familia Instagram Anna Ortíz y Andrés Iniesta han compartido una imagen en familia para disfrutar del Día del Padre. Sus hijos han felicitado al futbolista regalándole varios dibujos hechos en el colegio. "Espero que marques unos cuentos goles", se podía leer en algunas de las felicitaciones.

Alba Carrillo tiene un detalle con su ex el Día del Padre View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La periodista ha felicitado a "mis dos padres favoritos en el mundo" Por un lado, su padre, Carlos, compartiendo una fotografía de cuando era un bebé. Seguidamente, Fonsi Nieto, padre de su hijo, Lucas, junto a quien se le podía ver en una de las fotografías. El ex corredor respondía la imagen con varios corazones agradeciendo la felicitación.

Lolita recuerda a su "superhéroe" View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La cantante ha compartido una imagen junto a su padre y ha dedicado una felicitación muy especial: "a todos esos padres superhéroes que están en Ucrania luchando por su familia, su casa y su país".

Una familia de altura View this post on Instagram A post shared by Rosario Flores (@rosarioficial) Su hermana ha apostado por recordar a sus padres y su hermano con una imagen muy entrañable en la que están tocando las palmas mientras Rosario Flores baila en el salón.

Octavi Pujades recuerda a su padre View this post on Instagram A post shared by Octavi Pujades (@octavipujades) El actor ha aprovechado este día para felicitar a todos los padres y recordar al suyo que, recientemente ha fallecido a causa de una larga enfermedad. "Feliz día a todos los padres. A los que están y a los que ya no pero que, de alguna manera, nunca se van del todo".

Tres generaciones View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal ha compartido una entrañable imagen de su bebé y su padre disfrutando juntos en el sofá de su casa. Una escena idílica que ha conquistado a miles de seguridores del cantante.

"Papá cuánto te extraño" View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera ha desempolvado una de las pocas fotografías que tiene junto a su padre para destacar la falta que le ha hecho la figura paterna a lo largo de su vida.

Fonsi Nieto disfruta de sus hijos View this post on Instagram A post shared by FONSI NIETO 🇪🇸 (@fonsinieto10) El piloto de motociclismo ha compartido una fotografía junto a sus dos hijos en la playa, una tierna instantánea en la que su hijo mayor y él vigilan al bebé. Además ha aprovechado sus stories para recordar a su padre con una imagen del piloto sobre una moto: "Las leyendas nunca mueren", se puede leer en inglés.

Fabio, el futuro papá View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Violeta Mangriñán ha aprovechado este 19 de marzo para felicitar a su chico puesto que se trata de una fecha muy especial para ellos: "El 19 siempre será nuestro". Además, la pareja está esperando su primer bebé, y aunque él no quiera, la ex superviviente ha dejado claro que le va a felicitar. "Él no quiere que le feliciten, pero haremos caso omiso", ha asegurado en sus stories.

Marisa Jara felicita a su marido View this post on Instagram A post shared by MARISA JARA (@marisajarab) A unas semanas de salir de cuentas, las modelo y actriz española ha felicitado a su marido, Miguel, "porque no sabes lo feliz que soy teniéndote a mi lado, tienes el corazón más bonito que he conocido"; y a su padre.

Alba Díaz ha presumido de familia View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La joven ha felicitado a su padre, El Cordobés, con una galería de fotografías en la que ha presumido de familia junto a sus hermanos.

Marc Bartra, orgulloso de su padre View this post on Instagram A post shared by Marc Bartra (@marcbartra) El futbolista ha aprovechado esta fecha para destacar lo orgulloso que está de su padre: "Una de las personas con mejor corazón que he conocido. Estoy muy orgulloso de ti. Te quiero, papa", ha escrito junto a su fotografía y varias con sus hijos.

Lara Álvarez se relaja en su hombro View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) Tras confirmar su próximo viaje a Honduras para trabajar en una nueva edición de 'Supervivientes', la periodista ha aprovechado esta festividad para reconocer a su padre con un texto muy especial: "Tú le das sentido a todo Papá".

Rocío Flores presume de padre View this post on Instagram A post shared by Rocio Flores (@rotrece) La hija de Antonio David ha publicado una galería de fotografías en las que presume de padre y hermanos, y es que todos juntos se han ido de comida para celebrar esta fecha tan señalada. Además, ha tirado de carrete para recordar imágenes de su infancia. Por su parte, Antonio David ha contestado a la publicación compartiendo la fotografía y apuntando: "Feliz día a los padres que llevan con honra este galardón".

Raphael y Manuel View this post on Instagram A post shared by Manuel Martos (@manuelmartos78) El productor musical ha felicitado a su padre declarando su adoración por él y alegrándose de que le pille sobre los escenarios. "En cuanto vuelvas te preparo un arrocito de estos", le prometía al cantante.

