La pareja, que son padres de dos niñas Lis y Layla, retoma sus planes para formalizar su relación dos años después de su pedida de mano bajo el agua.

bajo el agua. Los actores acudieron a un juzgado de paz, con sus testigos, para comenzar con los papeleos necesarios para su enlace.





Ahora sí. Patricia Montero y Álex Adrover se han puesto manos a la obra para preparar su esperada boda. La pareja protagonizó una romántica pedida de mano bajo el agua, a 12 metros de profundidad, en noviembre de 2017 pero, el embarazo de la actriz y el posterior nacimiento de su segunda hija, Layla, que nació el 25 de febrero de 2019, pospusieron sus planes. El pasado noviembre, cuando se cumplían dos años de la pedida, los actores rememoraron el momento y mostraron sus intenciones de retomar sus planes para formalizar su relación. Dicho y hecho. El pasado 15 de enero, Patricia y Álex acudieron a un juzgado de paz para comenzar con los trámites burocráticos necesarios para su enlace civil y ahora han anunciado por sus redes que ya tienen fecha para el enlace tan deseado.

@patrymontero Instagram

Patricia y Álex utilizaron sus perfiles de Instagram para comentar que retomaban sus planes de boda y contar cómo había sido su visita al juzgado. "Parece que ya está en marcha algo muy muy bonito ❤️👰🏼💍🤵🏻 #BodorrioIsComing ¡Ahora sí! 😂 #AdroverMonteroWedding 🤵🏻🌟👰🏼 Así que toca organizar BODORRIO 💐 ¡Hasta nerviosa me he puesto! 😂🤪 ¡TE QUIEROOOOO @alexadrover 🌟! GRACIAS familia por acompañarnos en este día tan especial. ¡Os queremos!", escribió la actriz junto a varias imágenes de su primer gran día. La pareja ya tienen fecha y darán todos los detalles por sus redes: "Que sí, que le estoy dando muchas vueltas, pero en 2023 es el fiestón del amor y ya no puede esperar más. ¡Nos casamos en 2023 sí o sí!", confirmaba la actriz.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hearst

El participante de 'MasterChef Celebrity' también compartió las imágenes de su visita al juzgado con otro tierno mensaje. "Casi 11 años juntos y a un paso de celebrar la fiesta de nuestra vida. 👰🏼💍🤵🏻 Nunca hubiera imaginado tener tanta ilusión ❤️❤️ pero que fácil es disfrutar la vida a tu lado. LOVE YOU ❤️❤️❤️ @patrymontero por muuuuuchos años más ❤️❤️❤️ #AdroverMonteroWedfing", escribió el actor. Por las palabras de Patricia y Álex, su boda está a la vuelta de la esquina y seguro que estarán arropados por toda su familia y amigos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io