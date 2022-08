Lucir cuerpazos envidiables en verano (o durante todo el año) puede estar al alcance de todos, si sabes cómo: dieta, ejercicio, rutinas, horas de sueño... pero si te lo puedes permitir, un entrenador personal puede obrar maravillas en tu cuerpo para que consigas el físico que siempre has deseado. Ese es el secreto mejor guardado de las famosas, porque hay que ser realistas: no todas tienen una genética envidiable ni sus cuerpos son completamente naturales, sino que llevan muchas horas de gimnasio y dietas estrictas.

De hecho, tampoco creas que los entrenadores personales cuestan un dineral, ni siquiera por el hecho de entrenar a las famosas (porque aquí todos, por mucho dinero que tengan, se tiran a la oferta y los bonos más económicos), y algunos incluso no sólo te hacen una tabla de ejercicios, sino que también pueden llevarte todo el tema de la nutrición para hacerte un seguimiento 360º. ¿Quieres saber quiénes son los nombres propios que mantienen en forma a celebrities e influencers? Te lo contamos todo...

Reto48

Es el estudio de deporte y nutrición al que se han apuntado, por ejemplo, Tamara Falcó y su novio, Íñigo Onieva. Prometen un cuerpazo en tiempo récord, pero no creas que esto se consigue fácilmente: la dieta y el ejercicio intenso son las claves. Además, tienen servicios de Body Technology con maquinaria como la electroestimulación o la presoterapia para mejorar y perfeccionar los resultados. Mariale Mata (coach), Nieves Cuesta (nutricionista) o el rehabilitador Eduardo Aguado son algunos de los nombres que llevan este negocio.

Tamara Falcó Instagram

Crys Dyaz

Esta entrenadora decidió abrir su propio negocio y ahora suma 280.000 seguidores en Instagram con sus métodos. Unas de las caras más reconocibles que cuentan con sus servicios son la deportista de élite Ana Peleteiro, la actriz Sara Sálamo, la modelo Carla Pereyra, la doctora y ex superviviente Carla Barber o las influencers Laura Escanes, Laura Matamoros y Violeta Mangriñán. Precisamente ésta última ha compartido en numerosas ocasiones sus clases con ella o alguno de sus entrenadores. Además, por su especialización, se han adaptado a los embarazos de las famosas como el de Violeta, y la joven ha quedado más que satisfecha, porque ha podido entrenar hasta pocos días antes de dar a luz a su hija, Gala.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Javi Pantoja

Es uno de los hombres del momento, y no sólo por la larga lista de famosos que tiene en su agenda, sino porque hace unos meses se rumoreó que la relación de entrenador-clienta que tenía con Anabel Pantoja podría haber traspasado la profesionalidad. Ella negó todo y él no se ha pronunciado, quizá para evitar entrar el trapo, pero el rumor siguió ahí hasta que ella inició su relación con Yulen Pereira en 'Supervivientes 2022'. El joven ya ha hecho sudar a 'celebs' como el influencer y ex gran hermano Rodri Fuertes y a los actores Ana Polvorosa, Esther Acebo, Jesús Olmedo o Daniel Grao. ¿La sorpresa? Que también ha trabajado mano a mano con Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pedro Bianco

Este entrenador personal posee un centro de alto rendimiento donde, además de a adultos, entrena también a niños. También es quiropráctico y rehabilitador. Entre sus clientes famosos se encuentra la influencer María Pombo, a la que hay que recordar que el entrenamiento muscular y articular le viene a las mil maravillas debido a la enfermedad que sufre, la esclerosis mútliple, pero que consigue mantener a raya. De momento, parece que Pedro ha cumplido bien su trabajo, ya que a pesar de la agenda que tiene María, y su gusto por las patatas fritas, consigue seguir teniendo un cuerpazo envidiable.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

María Ariza

Es otra de las entrenadoras de los famosos. Por sus manos han pasado celebrities tan dispares como el influencer Rodri Fuertes, la actriz Belinda Washington, la también actriz Luisa Martín o los cantantes Soleá Morente y Manu Carrasco. Uno de sus grandes fuertes es el trabajo de 'core', es decir, toda la parte abdominal y lumbar, con la que sus clientes salen maravillados.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Vikika Costa

Es una de las entrenadoras del momento: no en vano suma ya 1 millón de seguidores en Instagram. Vikika ha conseguido meter en cintura, por ejemplo, a Cristina Pedroche, que ha compartido en más de una ocasión sus entrenamientos con ella. Además de 'personal training', sus servicios van más allá con dietas, tips de nutrición y psicología del deporte, y es que por todos es sabido que para lograr el cambio no sólo basta con hacer deporte y comer: hay que estar mentalmente muy enfocado para conseguir los resultados. Su pareja, Javier Menéndez, también profesional del deporte, trabaja con ella llevando el negocio familiar.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Magali Dalix

Dice la cantante Lola Índigo en su canción 'Discoteka' -con María Becerra- eso de 'Tengo el culo más apretao de España', y eso no es por arte de magia: es que Mimi -que así se llama la vocalista- trabaja muy duro de la mano de la entrenadora Magali Dalix para que así sea. También se ha puesto en sus manos la influencer Dulceida: gracias a ella, la joven ha lucido su mejor figura este verano, llegando a formar parte de nuestra lista de mejores posados de famosas sin ropa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Juanjo Rodríguez

¿Se puede estar estupenda a los 53 años? Se puede, y la viva imagen de ello es Mar Flores, que se ha puesto en manos de Juanjo y en más de una ocasión hemos podido ver sus entrenamientos en redes sociales. Ella está contentísima, y es que este año ha lucido su mejor tipazo en la playa. También están en su lista VIP de clientes el actor Álvaro Morte, la influencer Lidia Bedman, la modelo Ariadne Artiles o la presentadora Mariló Montero. Paula Echevarría también se ha puesto en sus manos en alguna ocasión.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Iván Perujo

¿Alguna vez te has preguntado cómo pueden Cristina Porta, Sofía Suescun o David Bustamante estar tan potentorros? Iván Perujo ha sido su gran ayuda para conseguir sus físicos. Él mismo se vende en Instagram como "Entrenador personal de celebrities", "Colaborador del equipo del Real Madrid C.F." o "Coach oficial de Miss World Spain". ¿A alguno le suena su cara de haberle visto en la tele? Es posible: también puso a tono a concursantes del reality 'Solos' como Steisy. Por sus manos también han pasado Arancha de Benito, Romina Belluscio, Sonia Ferrer o Malú.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Patry Jordan

Si Vikika es una de las entrenadoras del momento, Patry Jordan es la gallina de los huevos de oro del deporte: protagoniza portadas, recibe premios, escribe en revistas de deporte... y suma nada menos que 1'4 millones de seguidores en Instagram. A sus órdenes se han puesto atletas de alto rendimiento, pero su nombre se hizo viral en la pandemia por sus clases online para hacer deporte en casa. Aquello hizo que famosas como Anabel Pantoja quisieran probar su método, aunque precisamente a la ex superviviente le produjo más quebraderos de cabeza que un cambio real, y es que Anabel ha sido durante mucho tiempo la viva imagen del 'anti-deporte': sudaba la gota gorda, pero luego comía chocolate y pan con mayonesa, que eran su perdición. Claro ejemplo de que el deporte sin una alimentación adecuada no vale de nada...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cesc Escolá

Este guapo catalán estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y también un Máster en Formación de Profesorado, pero su gran oportunidad vino de la mano de 'Operación Triunfo': no, él cantar no canta, pero sí se ocupó de que los triunfitos, durante el tiempo encerrados en la Academia, sudaran la gota gorda para mantenerse en forma. Desde entonces su fama ha subido como la espuma: le siguen más de 200.000 personas en Instagram, ha escrito un libro -'Mucho más que fitness: Motívate y ponte en forma en 2 semanas'- y hasta tiene un programa propio de entrenamientos en La 2, por el que han pasado famosos como la periodista Samantha Villar, al ex futbolista Julio Salinas o la periodista Gemma Nierga.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fabrizio Orlandi

El físico de Pilar Rubio es uno de los más deseados, y aunque requiere mucho trabajo, la presentadora y colaboradora siempre está por la labor para tratar de conseguir su mejor 'yo'. De eso se encarga este italiano, con el que ha entrenado en algunas ocasiones, y lo ha mostrado en sus redes sociales. Aún así, Pilar, que es adicta al deporte, practica otras modalidades para mantenerse en forma, como el 'kick boxing'.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Iñaky García

Este entrenador ha sido quien ha mantenido a raya y con tipazo nada menos que a Paula Echevarría y a su pareja, el ex futbolista Miguel Torres, y está claro que lo ha conseguido, porque los dos están mejor que nunca. El método de Iñaky es uno de los más sencillos de seguir, y es que para sus entrenamientos no hace falta un gran despliegue de material, lo que ha hecho que sus seguidores se multipliquen, especialmente durante la pandemia.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.