Isa Pantoja ya tiene fecha para su boda con Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja ha confirmado en 'El programa de Ana Rosa' que su esperado enlace se producirá el próximo otoño después de varios emplazamientos. "Mira que estaba yo como Tamara retrasándola para que fuera todo el mundo y ahora la voy a hacer sí o sí con quien haya" decía la prima de Anabel Pantoja a los comentarios de Ana Rosa Quintana sobre su esperado 'sí, quiero'. La joven ha dejado claro que su madre, que abandona hoy mismo España para arrancar su gira americana, está invitado a su boda no así su hermano Kiko Rivera. "Mi madre está invitada, mi hermano no está invitado porque no tenemos relación. Espero que mi madre venga y si no viene también lo entiendo" decía.

La boda de Isa Pantoja en Sevilla o Cádiz

Isa Pantoja ya sabe la fecha aproximada de su boda con Asraf Beno y ya lo habló con su madre. "Cuando fui para allá (Cantora) le manifesté mi idea de hacer la boda. En principio pensé abril o septiembre octubre y visto lo visto mejor septiembre o octubre" y explica qué pasará con Dulce ya que su presencia no es del agrado de su madre. "Yo espero que venga, a lo mejor me he planteado hacerlo en dos días, hablaré con mi madre y si ella quiere venir, vendrá", asegura.

Isa Pantoja también ha revelado que ha cambiado el lugar de celebración de su boda. "No sé si en Cádiz o en Sevilla, no lo voy a hacer como quería en Marruecos. Después de lo del Covid, lo pospuse y creo que es menos lío para que todos podáis venir" decía y sus compañeros se daban por invitados al enlace algo que ella ha confirmado para alegría de todos.

Gtres

Aunque Isa Pantoja ya aclaró por qué acompañaba a su madre a su gira americana, no ha vuelto a repetir. "Estoy trabajando aquí, tengo a Alberto, Asraf también está trabajando y no me lo ha ofrecido. Se me cuestiona por qué no voy, ya lo he dicho, en otras ocasiones sí he ido, esta vez es un mes y tengo que dejar muchas cosas… Mi prima está trabajando con ella y es su apoyo" y ha dejado claro que ve a su madre cuando quiere aunque no se hayan visto en Madrid. "Yo la veo en Cantora, vine a Madrid a hacer el Deluxe y no la vi, el sábado por la mañana las 2 estábamos en Madrid. Tenía que darle una cosa y se me había olvidado y le pregunté que cuándo nos podríamos ver pero no coincidiamos" reveló. La colaboradora explicó que lo que le quería dar era "un amuleto le quería dar que le traje de Roma, del Vaticano y que sé que a ella le haría ilusión". "Ella nos ve cuando ella quiere, a mí y a Alberto. Ojalá la pudiera acompañar", añadió.

Telecinco

En la familia Pantoja ya se han oído las primeras reacciones a la boda de Isa Pantoja. Su prima Anabel, desde el aeropuerto de Madrid donde partía rumbo a Miami para acompañar a su tía Isabel en su gira americana, le ha dado la enhorabuena. "A mí me tienes que avisar con tiempo que me tengo que hacer el traje y ponerme a régimen", bromeaba.