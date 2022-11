Isa logró emocionar a Anabel y a Omar con las palabras que les dedicó en su enlace en La Graciosa y que incluyeron un reproche a la familia Pantoja. "Es un momento de mucha felicidad, pero me da mucha pena porque me hubiese gustado que estuviesen aquí muchas personas y tú lo sabes. Siempre has hecho muchas cosas por nosotros y siempre has mediado para que la familia esté bien. Y creo que hoy necesitabas un poco de nosotros porque te lo mereces. Yo estoy aquí para ti y de verdad que me alegro mucho que, por fin, puedas cumplir por tu sueño, que era casarte aquí con Omar", dijo.