Sofía Ellar confiesa sus secretos en nuestro 'Test de los famosos'. La cantante presenta nuevo trabajo, su tercer disco, y nos cuenta qué vamos a encontrar en sus nuevas canciones. "Mucha libertad, mucha más libertad que quizás la que había expresado en el resto de mis anteriores canciones" explica y nos cuenta que ha sido ella la que ha compuesto todos sus nuevos temas.

En el vídeo de la parte superior, Sofía Ellar, que también posó para DIEZ MINUTOS con la mejor moda para la nueva temporada primavera-verano, nos habla de su nuevo trabajo musical y confiesa algunos secretos de su vida. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser famosa? ¿Le gustaría volver a su vida de antes? ¿Qué canción define su vida? ¡Dale al play y podrás escuchar sus respuesta!

Ana Ruiz HEARST

En el vídeo, Sofía Ellar también se define y confiesa cuál es uno de sus mejores recuerdos de la infancia. "Soy muy transparente, creo que hay una muy, muy delgada línea entre Sofía persona y Sofía Ellar aunque hay cosas que hago en el escenario o cuando me bajo del escenario que no haría a través de una pantalla. Pero trato de ser lo más yo posible", asegura.

Sofía Ellar nos cuenta cuál es su libro favorito. "Es 'El cuarto de atrás' de Carmen Martín Gaite porque me gusta mucho la alusión que hace a Kafka, a cómo vencer los miedos", explica. ¿Quieres saber cómo se conquista a la cantante o qué opina de las redes sociales? ¡Dale al play y lo descubrirás!

