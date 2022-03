Sofía Ellar se convierte en modelo por un día. La cantante se abre paso en el mundo de la música y ahora habla, orgullosa, de su tercer disco. Y es que, hace unos años, Sofía decidió luchar por su sueño en la música y dejó su trabajo en una oficina para dedicarse profesionalmente a cantar y componer. Reconoce que compone mejor cuando está bajita de ánimo aunque, según ella, eso depende de cada persona. Sofía tiene claro que la música es su vida y tiene claro con quién le gustaría trabajar: con José Luis Perales, Vanesa Martín o Silvio Rodríguez.

La cantante posa con las tendencias de primavera

Sofía Ellar nos cuenta que es una "loca del orden" y que no es fácil vivir con ella. Tras su ruptura con el cantante Álvaro Soler, del que no le gusta hablar, confiesa que está empezando a enamorarse de ella misma y de la vida. "A mis 28 años, empiezo a mirarme por dentro y por fuera y me estoy enamorando", cuenta. Por un día, la cantante cambia los conciertos y los estudios de grabación por las cámaras y posa con la mejor moda para primavera.

Ana Ruiz HEARST

Sofía viste un esmoquin de Cocoa, 149 €; chaleco de Gaudí, 105,70 €, y sandalias de Exe Shoes , 54,95 €.

Ana Ruiz HEARST

Sofía viste un jersey y minifalda de , 19,95 € y 29,95 €; botines de C´moi 189 €; cadena y anillos de Agatha París , 49 € y 59 € cada uno.

Ana Ruiz HEARST

La cantante lleva una americana y minifalda de Space Flamingo , 225 € y 185 €, y botines de Ángel Alarcón , 79,90 €.

Ana Ruiz HEARST

La cantante lleva un jersey y short de , 39,99 € y 39,99 €.

Ana Ruiz HEARST

La cantante luce una americana pantalón de Rinascimento, 169 € y 85 €; sandalias de C´moi , 119 €; gargantilla de Agatha París (c.p.v.), y anillos de Agatha París by María Pombo , 59 € cada uno.

Cita en el hotel Bless Madrid

Cedida

Quedamos con Sofía Ellar en el Hotel Bless Madrid, situado en un edificio histórico en pleno Barrio de Salamanca. Además de sus fantásticas habitaciones, el hotel también apuesta por la buena gastronomía y un lobby bar donde se puede disfrutar de un agradable aperitivo y un lugar para relajarse después de una jornada de trabajo.

Su belleza al descubierto

Ana Ruiz HEARST

Antes de irme a la cama... Me paso mi foreo con jabón neutro, mis sérums, ácidos, vitaminas...

En mi bolso siempre llevo... Mi bolso es el bolsillo de Doraemon. Llevo de todo.

Mi perfume... Zadig&Voltaire y White Creed, cuando el bolsillo me lo permite.

Mi producto de belleza ideal... Un sérum de vitamina C.

Dieta... Me gusta cuidarme. Tengo épocas que soy vegetariana. Soy de cenar ligero.

Ejercicio... Me encanta 'hacer Pelayo', que es como se llama mi entrenador personal, con el que llevo cuatro años.

Cirugía... Estoy a favor de que nos sintamos bien.

Tardo en maquillarme... Nada, porque solo me maquillo para los conciertos.

Cedida

Iluminador Touché Eclat de YSL, 26,99 €. COMPRAR

Maquillaje de YSL, 42,40 €. COMPRAR

Lápiz delineador de YSL, 28 €. COMPRAR

Paleta de sombras de ojos de YSL, 54 €. COMPRAR

Barra de labios de YSL, 42,40 €. COMPRAR

Sofía Ellar posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Ana Ruiz HEARST

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Ayd. de foto: Idoia Vitas. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán. Agradecimientos: Hotel Bless Madrid. Calle de Velázquez, 62. Telf.: 911 223 589. www.blesscollectionhotels.com

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io