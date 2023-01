Escorpio es el octavo signo zodiacal y pertenecen a él aquellos que han nacido entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre. Está regido por los planetas Marte y Plutón y su símbolo representa un escorpión. Además, pertenece al elemento agua, como los Piscis o los famosos nacidos bajo el signo de Cáncer, lo cual le otorga potencia y energía emocional. Es por ello que simboliza la destrucción y el renacimiento dentro de todos los signos del zodiaco. Las personas Escorpio se caracterizan por ser muy intuitivas y con objetivos claros, detestan la superficialidad de carácter y no les gusta que los controlen porque ellos son espíritus libres y ávidos de cambios.

Los Escorpio tienen sed de poder y suelen acumular rencor y sed de venganza, son de los que no olvidan. De este modo, cuando se siente amenazado, pasa inmediatamente al ataque. Sin embargo, al mismo tiempo, en Escorpio destaca su capacidad para hacer el bien. Así, este signo ofrece su ayuda de forma desinteresada y busca acabar con el mal en el mundo. Además los nacidos bajo este signo son muy intuitivos y empáticos, así como afables y sinceros. Asimismo, son unos conquistadores natos y llaman la atención de las personas rápidamente. Logran convencer rápidamente desprendiendo su magnetismo a través de la seducción y la persuasión, pero siempre de forma discreta.



Por otra parte, en el amor las personas Escorpio son afectuosas, leales y carismáticas. En este sentido, su poder de seducción atrae a personas fieles y dedicadas. Además, es sincero y honesto con sus parejas, por lo que no le gusta la adulación. Y si hablamos de los signos compatibles con este horóscopo, la atracción entre Escorpio y Piscis, signo al que pertenecen famosos como Malú o Dani Martín, es irresistible. Ambos son apasionados y leales, y tienen en común que son signos de agua, por lo que fluyen de forma natural juntos. Además se complementan a la perfección, ya que Escorpio es un escudo que protege a Piscis, mientras este tiene el don de sacar el lado tierno de los escorpianos; un lado que otros raramente ven.

Otro de los signos compatibles con Escorpio es Virgo, al que pertenecen famosos como Jesús Vázquez o Terelu Campos, ya que la combinación de Agua con Tierra es muy fructífera. Y es que Virgo aporta amistad y realización para Escorpio, y al mismo tiempo los escorpianos representan el signo de comunicación para Virgo. Escorpio también encaja a la perfección con Capricornio. Esta combinación es apasionada y fiel y una de las mejores de Zodíaco. Esto se debe a que Escorpio ayuda a Capricornio, signo bajo el que han nacido famosos españoles como Edurne o Jesulín de Ubrique, a expresar sus sentimientos en un entorno seguro, mientras la personalidad práctica y sólida de los capricornios inspira a los escorpianos a utilizar sus poderes creativos de forma constructiva.



En el lado opuesto, Escorpio es incompatible con Acuario, pues ambos son distintos tanto en su forma de ver la vida como de entender la pareja. Así, en una relación no podría soportar los descuidos del despreocupado acuario, que se tomará como una ofensa. Además Acuario es un signo de aire, mientras Escorpio es de agua, por lo que ante un problema cada uno irá por su lado. Sin embargo, Acuario no es el único signo incompatible con Escorpio. También lo es Aries porque ambos valoran su libertad y están dispuestos a defender sus propios intereses ante cualquiera. Otro signo con el que sería difícil que Escorpio mantuviese una relación es Géminis. Y es que los escorpianos son muy amorosos y se juntan mucho a su pareja, pero Géminis necesita una relación más dinámica. Es decir, no son infieles, pero quieren pasar tiempo con otras personas y se agobian cuando su pareja se vuelve dominante y celosa.

A continuación, repasamos la lista de famosos españoles nacidos bajo el signo de Escorpio, del 24 de octubre al 22 de noviembre.